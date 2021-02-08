«التجارة العالمية» ترجئ قراراً بشأن رسوم أميركية على المعادن

جنيف (رويترز) - أرجأت منظمة التجارة العالمية قرارها بشأن رسوم جمركية على المعادن فرضتها الولايات المتحدة إلى النصف الثاني من 2021، وهو ما يعطي الرئيس جو بايدن فسحة من الوقت إذا كان يرغب في تسوية النزاعات.

وكانت لجنة بالمنظمة تنظر في شكاوى قدمتها الصين والاتحاد الأوروبي والهند والنرويج وروسيا وسويسرا وتركيا قد قالت في السابق إن تقريرها النهائي لن يصدر قبل خريف 2020، وهو ما يعني ضمنياً أنه سيأتي بعد انتخابات الرئاسة الأميركية.

وقالت اللجنة المؤلفة من ثلاثة أشخاص اليوم الاثنين إن التقرير لن يصدر قبل النصف الثاني من هذا العام. وأضافت أن التأجيل سببه جائحة كوفيد-19.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رسوماً جمركية في 2018 على 25 بالمئة من إمدادات الصلب إلى الولايات المتحدة وعشرة بالمئة على الألومنيوم بموجب قانون أميركي يرجع إلى عام 1962 يسمح للرئيس بتقييد الواردات استناداً إلى اعتبارات الأمن القومي.