«دو» تسجل صافي دخل بقيمة 1.44 مليار درهم خلال 2020



دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» اليوم، عن نتائجها المالية للربع الرابع والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، حيث سجلت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 11.08 مليار درهم وصافي دخل قدره 1.44 مليار درهم خلال العام 2020.

وقالت الشركة في بيان أن النتائج السنوية تؤكد نجاح استراتيجية الشركة في تحقيق الربحية وتعزيز مرونة نموذج عملياتها التشغيلية بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد - 19.

وارتفعت النفقات الرأسمالية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة خلال العام المنصرم بنسبة 24.1٪ على أساس سنوي لتصل إلى 1.87 مليار درهم، أي ما يمثل كثافة رأسمالية تبلغ 16.9٪، وهو أعلى مستوى سجلته الشركة على مدار السنوات الخمس الماضية، مستفيدة لتحقيق ذلك من ميزانيتها العمومية القوية التي مكنتها خلال عام 2020 من الحفاظ على خططها الطموحة فيما يتعلق بتوظيف رأس المال.

وبناءً على هذه النتائج، أوصى مجلس الإدارة بالموافقة على توزيع أرباح للعام 2020، بواقع 28 فلساً لكل سهم، تم في أغسطس 2020 توزيع 13 فلساً منها للسهم الواحد كأرباح نصف سنوية.

ارتفعت إيرادات الربع الرابع من عام 2020 بنسبة 1.9٪، مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، لتصل إلى 2.74 مليار درهم، مسجلةً نمواً خلال ربعين متتاليين في عام 2020 وذلك مع استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، فيما بلغت إيرادات الشركة خلال العام 2020 11.08 مليار درهم إماراتي.

وتعليقاً على النتائج المالية، قال محمد الحسيني، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «لقد كان عام 2020 مليئاً بالتحديات نتيجة تفشي جائحة غير مسبوقة أثرت بشكل سلبي على معظم قطاعات الأعمال محلياً وعالمياً. وقد أظهر نموذج عملياتنا كفاءة ومرونة عالية مقارنة بنماذج الأعمال في العديد من القطاعات الأخرى. وتمكنت الشركة من التأقلم والتكيف بشكلٍ فعّال مع التطورات في بيئة أعمال اتسمت بالعديد من التحديات والظروف الاستثنائية، مما مكّننا من مواصلة التزامنا بتوفير خدمات اتصال عالية الجودة لسكان دولة الإمارات ومجتمعات الأعمال في ظل هذه الأوقات الصعبة، إضافة إلى الحفاظ على مستوى عالٍ من ربحية الأعمال ومواصلة تنفيذ خططنا الاستراتيجية للتحول وتطوير البنية التحتية للشبكة وتحديثها باستمرار»

وتابع الحسيني: «وقد قرر مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة رفع نسبة تملك غير الإماراتيين لتصل إلى 49٪ من رأس مال الشركة. ويشكل هذا القرار تطوراً مهماً في رحلة شركتنا خلال المرحلة القادمة من خلال منح جميع المستثمرين المؤهلين فرصة الاستثمار فيها ليكونوا جزءاً من نجاحنا ورحلتنا المستقبلية».

ومن جهته، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «شهدت أعمالنا زخماً إيجابياً نحو العودة التدريجية لممارسة الأعمال بشكل طبيعي خلال النصف الثاني من عام 2020 وذلك مع استئناف النشاط الاقتصادي وتحسن الأنشطة التجارية والسياحية. وقد سجلت شركتنا نمواً إيجابياً في الإيرادات خلال ربعين متتاليين (الثالث والرابع من عام 2020)، مع تحقيق صافي دخل جيد قدره 1.44 مليار درهم خلال العام 2020. ونمت إيراداتنا من شريحة خدمات الهاتف الثابت بنسبة 3.0٪ على أساس سنوي لتصل إلى 2.57 مليار درهم في عام 2020، مدعومة بزيادة قدرها 7.4٪ في قاعدة المشتركين بالخدمات خلال الفترة ذاتها، مما يعكس قوتنا التنافسية وقدرتنا على اكتساب حصة في السوق خلال هذه الفترة المليئة بالتحديات».