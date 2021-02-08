«أدنيك» تضم فندقين لـ «أنانتارا» إلى محفظتها الفندقية

أبوظبي (الاتحاد)

علنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، إحدى الشركات التابعة لـ «القابضة» ADQ، عن انضمام فندقي «منتجع أنانتارا جزيرة صير بني ياس أبوظبي» و«قصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا» إلى محفظتها المتخصصة في قطاع الفنادق، ليرتفع بذلك عدد الفنادق التي تضمها أدنيك تحت مظلتها إلى خمسة فنادق بما فيها ألوفت أبوظبي وأنداز كابيتال جيت أبوظبي وألوفت لندن إكسل.

وقال ياب كالكمان رئيس محافظ استثمارية في «القابضة» ADQ: «يعزز انضمام منتجعي أنانتارا في جزيرة صير بني ياس وقصر السراب إلى محفظة أدنيك للفنادق مكانة أبوظبي كمركز عالمي لسياحة الأعمال والترفيه، ونحن على ثقةٍ بأنّ انتقال هذين المنتجعين إلى محفظة أدنيك سيرفع من تنافسيتها ويتيح لها توفير تجارب جديدة لزوّار المعارض والمؤتمرات في المرحلة المقبلة».

ومن جهته، قال حميد مطر الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها: «نفخر بإضافة منتجعي أنانتارا إلى محفظتنا للفنادق، حيث تتمتع أدنيك، بالإضافة إلى أدائها المتميز في قطاع تنظيم واستضافة الفعاليات والمعارض الحائزة على جوائز، بسجلٍ حافل بالنجاحات في مجال الفنادق التي تمتلكها، كما تتعاون الشركة عن كثب مع الجهات المشغّلة لفنادق دولية مشهورة أخرى لتحقيق أعلى معايير الضيافة وسيسهم هذا القرار في تعزيز تنافسية الشركة وقدرتها على زيادة المساهمات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لقطاع الفنادق والضيافة في أبوظبي، فضلاً عن ترسيخ مكانتها عاصمة إقليمية لقطاع سياحة الأعمال».

وتستعد أبوظبي لاستضافة عدد من الفعاليات الكبرى بدءاً من فبراير 2021، بما فيها معرضي آيدكس ونافدكس، ما سيتطلب عمل الفنادق بكامل قدرتها الاستيعابية بسبب ازدياد الطلب على الغرف الفندقية..وسيجري تنفيذ آلية انتقال ملكية المنتجعات بشكل فوري إلى أدنيك.