«بنك مصر» يعتزم شراء أسهم «سي.آي كابيتال»

القاهرة (رويترز) - قالت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الاثنين إن بنك مصر، ثاني أكبر بنك مملوك للدولة في البلاد، ينوي التقدم بعرض شراء على أسهم سي.آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر 4.70 جنيه (0.29 دولار) للسهم.

وبحلول الساعة 12.02 بتوقيت جرينتش، جرى تداول سهم سي.آي كابيتال في بورصة مصر عند 4.56 جنيه بارتفاع 9.9 بالمئة.

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية إن سهم «سي.آي كابيتال يتداول بالقرب من مستوى المقاومة 4.50 جنيه وقد يكون هذا المستوى هو سقف السهم خلال هذه الفترة حتى اتضاح الصورة بشكل أكبر في نجاح الصفقة أو لا».

يمتلك بنك مصر 24.1 بالمئة من أسهم سي.آي كابيتال في حين يمتلك البنك التجاري الدولي 7.6 بالمئة ورجل الأعمال إسماعيل بن علي تركي 7.8 بالمئة ومؤسسة محمود الجمال الخيرية 5.4 بالمئة، وفقا لآخر تقرير إفصاح عن المساهمين من سي.آي كابيتال.

ويبلغ رأسمال سي.آي كابيتال مليار جنيه موزعا على مليار سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم الواحد.