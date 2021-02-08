استقرار الناتج الصناعي الألماني





فرانكفورت (أ ف ب) - أظهرت أرقام رسمية يوم الاثنين أن الناتج الصناعي الألماني كان ثابتاً في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، فيما تؤثر القيود المفروضة لمحاربة وباء كوفيد-19 على أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقالت الوكالة الفدرالية للإحصاء «ديستاسيس»: إن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 1.5 في المئة في نوفمبر، وفقاً للأرقام المراجعة.

وانخفض المؤشر 1 في المئة على أساس سنوي، وانخفض 2.5 في المئة في نوفمبر.

وفرضت ألمانيا منتصف ديسمبر إغلاقاً جزئياً آخر، وأغلقت المدارس وكل المؤسسات غير الضرورية.

في يناير، تم تمديد الإجراءات حتى منتصف فبراير على الأقل، كما فرضت قواعد أكثر صرامة بشأن العمل من المنزل.

ورغم ذلك، وعلى عكس الموجة الأولى للوباء أوائل العام الماضي، ما زالت المصانع تعمل.

وقال الخبير الاقتصادي ينس أوليفر-نيكلاش من مصرف «إل بي بي دبليو»، «قد لا يبدو رقم الصفر في المئة مذهلاً، لكنه مؤشر قوة، نظراً إلى الإغلاق الجزئي الساري منذ ديسمبر».

خلال الأسبوع الماضي، تراجعت بيانات الطلبات الصناعية التي تشير إلى النشاط المستقبلي، في ديسمبر للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، فيما أدت قيود كوفيد-19 إلى تقليص الطلب.

وأفادت «ديستاسيس» بأن الطلبات على الناتج الصناعي انخفضت 1.9 في المئة مقارنة بنوفمبر، لكنها ما زالت أعلى بنسبة 6.4 في المئة مقارنة بديسمبر 2019.

كذلك كانت أعلى بنسبة 2.6 في المئة مما كانت عليه في فبراير 2020، قبل أن تدخل الإجراءات التقييدية الأولى حيز التنفيذ.



