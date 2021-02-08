«تسلا» تستثمر 1.5 مليار دولار في بتكوين.. والعملة تقفز لمستوى قياسي

نيويورك (رويترز) - قالت شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا في إفصاح سنوي إنها استثمرت نحو 1.5 مليار دولار في العملة المشفرة «بتكوين» يناير الماضي.

ورفعت تلك الأنباء بتكوين لما يصل إلى 43 ألفاً و625 دولاراً بحلول الساعة 13.00 بتوقيت جرينتش.

كشفت شركة صناعة السيارات الكهربائية عن الاستثمار بعد عشرة أيام من إضافة رئيسها التنفيذي إيلون ماسك وسم "#بتكوين" إلى حسابه على تويتر، وهو ما رفع بتكوين في ذلك اليوم.