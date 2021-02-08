موانئ دبي العالمية تسجل 7.6% نمواً في مناولة الحاويات





دبي (الاتحاد)

ناولت موانئ دبي العالمية المحدودة 19.1 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً على نطاق محفظتها العالمية خلال الربع الأخير من 2020 بنسبة 7.6 في المائة على أساس سنوي وبنسبة 6.5 في المائة على أساس المقارنة المثلية.

وعلى أساس السنة المالية 2020 قامت موانئ دبي العالمية بمناولة 71.2 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا بمعدل ثابت على أساس سنوي بزيادة بلغت 0.2 في المائة على أساس المقارنة المثلية.

وجاءت الزيادة في حجم الحاويات خلال الربع الأخير من عام 2020 بفضل زيادة النشاط في الهند وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والأميركيتين خاصة الأداء القوي في موانئ "موندرا" بالهند و"لندن جيتواي" بالمملكة المتحدة و"روتردام" بهولندا و"أنتويرب جيتواي" ببلجيكا و"السخنة" بمصر.

وفي الأميركيتين تحقق النمو بقيادة ميناء "موانئ دبي العالمية سانتوس" بالبرازيل وميناء "فانكوفر"بكندا التابعين لـمجموعة موانئ دبي العالمية. وفي ميناء جبل علي بدولة الإمارات تمت مناولة 3.4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً في الربع الأخير من 2020 فيما يمثل ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة على أساس سنوي.

وقامت محطات الحاويات بمناولة 11.2 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً خلال الربع الرابع من 2020 وهو ما يمثل زيادةً بنسبة 10.1 في المائة على أساس مُعلَن وارتفاعاً بنسبة 5.2 في المائة على أساس نسبة نمو المقارنة المثلية.

وعلى الأساس الموحد للسنة المالية 2020 قامت موانئ دبي العالمية بمناولة 41.7 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا بزيادة تبلغ 4.6 في المائة على أساس مُعلَن وبانخفاض يبلغ 1.8 في المائة على أساس نسبة نمو المقارنة المثلية.

وقد ارتفع حجم المناولة في العام المالي 2020 على أساس مُعلَن في منطقة الأميركيتين وأستراليا بنسبة 33.3 في المائة ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تجميع ميناء "كوسيدو" بجمهورية الدومنيكان والاستحواذ على ميناء "فريزر ساري دوكس" بكندا.

وأعرب سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة عن سعادته بالإعلان عن مجموعة أخرى من الأرقام الإيجابية لحجم المناولة خلال الربع الرابع من العام 2020 مع ارتفاع في نسبة النمو على أساس المقارنة المثلية بلغت 6.5 في المائة .. لافتاً إلى أن هذا الأداء القوي بنهاية العام أدى إلى تحقيق نسبة نمو ثابت في 2020 والتي تعتبر إيجابية إذا ما تمت مقارنتها بتقديرات القطاع التي تشير لانخفاض بنسبة 2.1 في المائة.. معتبراً أن ذلك يؤكد من جديد مرونة قطاع الشحن العالمي وقدرته على تجاوز التحديات وعلى القدرة المتواصلة لموانئ دبي العالمية في التفوق على أداء السوق.

وأضاف أن النمو كان مشجعاً في جميع المناطق التي تعمل بها المجموعة وكانت الهند أحد المحركات الرئيسية في حين شهد الميناء الرئيسي في "جبل علي" استقراراً في أحجام المناولة.

وتواصل موانئ دبي مساعيها للاستثمار بشكل انتقائي في المشروعات التي توفر قيمة مقنعة مثل داكار ولواندا.



