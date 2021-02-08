«بيسبن جلوبال» تؤسس مركزين للابتكار في «هب 71»





أبوظبي (الاتحاد)

تعتزم شركة بيسبن جلوبال، الكورية الجنوبية المزود لحلول استشارات وإدارة الحوسبة السحابية، تأسيس مقرها الإقليمي الرئيس ومركزين للابتكار بإمارة أبوظبي في خطوة تمنح زخماً لخطط التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي السياق نفسه، أبرم مكتب أبوظبي للاستثمار عقد شراكة مع «بيسبن جلوبال» يقدم بموجبها للأخيرة حوافز مالية وغير مالية لتأسيس مقرها في Hub 71 بأبوظبي.

وتأتي هذه الشراكة كجزء من برنامج الابتكار الذي أطلقه مكتب أبوظبي للاستثمار بقيمة 2 مليار درهم (545 مليون دولار)، وهو أحد مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21».

وتأسست «بيسبن جلوبال» في كوريا الجنوبية عام 2015 وتقدم اليوم خدماتها الاستشارية والتطبيقية في مجال الحوسبة السحابية حول العالم.

وتوفر الشركة خدمات متكاملة في مجالات استراتيجيات السحابة والترحيل والتطبيق ونظام «ديف-أوبس» والبيانات الضخمة، وتم إدراجها على قائمة جارتنر ماجيك كوادرنت للبنى التحتية السحابية العامة لأربع سنوات على التوالي.

ويأتي الدعم الذي يقدمه مكتب أبوظبي للاستثمار إلى الشركات التكنولوجية منسجماً في مضمونه وأهدافه مع التزام إمارة أبوظبي باحتضان ورعاية الأفكار والحلول المبتكرة التي تواكب الاحتياجات الإقليمية والقابلة للتصدير عالمياً، وهو ما يتجسد في جهود مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة للترويج للتكنولوجيا التحولية بالتزامن مع استثمارات «مبادلة» و«أبوظبي القابضة ADQ» في القطاعات القائمة على المعرفة.

الترويج للابتكار

وقال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «تركز إمارة أبوظبي على دعم التغيير الخلاق وإحداث تغييرات نوعية من خلال الترويج للابتكار والأفكار الجديدة المؤهلة لتحقيق النجاح على المدى الطويل. ويلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بدعم مستقبل الابتكار في المنطقة؛ ويسرنا أن نقدم كل سبل الدعم الممكن لشركة بيسبن جلوبال لنمهد الطريق معاً أمام التحول الرقمي على نطاق واسع في إمارة أبوظبي».

طارق بن هندي

وبموجب الشراكة، تعمل «بيسبن جلوبال» على تأسيس مقر لها لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في إمارة أبوظبي، إلى جانب مركزين للابتكار؛ مركز العمليات السحابية ومركز التكنولوجيا، لتعزيز أعمال الأبحاث والتطوير في مجال الحلول التكنولوجية الجديدة. كما تقوم الشركة بتوسعة فريق عملها الذي يضم نخبة من خبراء الحوسبة السحابية بهدف إثراء العروض التي تقدمها الشركة لعملائها، ولا سيما مع استعدادها لدخول مجالات عمل جديدة تتضمن قطاع التكنولوجيا والخدمات المالية.

مطيع شغليل

الحوسبة السحابية

وقال مطيع شغليل، الرئيس التنفيذي لشركة «بيسبن جلوبال- الشرق الأوسط وأفريقيا»: «تضمن لنا شراكتنا الاستراتيجية مع مكتب أبوظبي للاستثمار حصولنا على الدعم اللازم لتنمية أعمالنا وتعزيز حضورنا في منطقة الشرق الأوسط؛ إذ يجمعنا الهدف المشترك الرامي إلى تطوير حزمة متكاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومساعدة الشركات على الاستفادة المثلى من إمكانات الحوسبة السحابية. ولكي نتمكن من تحقيق هذه التطلعات، يجب علينا توظيف وتدريب أفضل المواهب، وتزويدهم بأفضل مكان للعمل والإقامة، بحيث لا يقتصر دورهم على أداء المهام اليومية، بل ويمتد ليشمل المساهمة في تحقيق رؤية إمارة أبوظبي بأن تصبح مركزاً إقليمياً للابتكار، والارتقاء بمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على مؤشر التنافسية العالمي».

وتتعاون «بيسبن جلوبال» مع الجامعات المحلية لتطوير مهارات وإثراء معارف المواهب الواعدة، وتخطط لتوظيف ما يتراوح بين 5-10 متدربين إماراتيين سنوياً، بالإضافة إلى تنظيم برامج الهاكاثون. وسيدعم مكتب أبوظبي للاستثمار بالتعاون مع Hub 71 خطط «بيسبن جلوبال» التوسعية من خلال ربط الشركة بمنظومة الابتكار في إمارة أبوظبي وتزويدها بفرص عقد الشراكات والتواصل مع مختلف المعنيين بما يضمن استمرارية نموها وازدهارها.

وجاء اختيار Hub71 من «بيسبين جلوبال» مقراً لها في إمارة أبوظبي، لكونه وجهة مثالية لمجتمع متسارع النمو للشركات التكنولوجية، ويوفر الدعم من خلال تمكين الشركات من الوصول إلى السوق ورأس المال والكوادر المؤهلة عبر شراكات قوية مع الجهات والهيئات الحكومية المعنية بالدفع قدماً بعجلة التحول الرقمي.

إضافة مهمة

حنان هرهره اليافعي

وقالت حنان هرهره اليافعي، الرئيس التنفيذي لـ Hub71: «نحن سعداء بانضمام ’بيسبن جلوبال‘ إلى مجتمعنا. فحضورها الإقليمي يشكّل إضافة مهمة إلى مجتمع المؤسسين اللامعين الذين يساهمون في تسريع التحول الرقمي في أبوظبي. كما أنّ شركات التكنولوجيا مثل ’بيسبين جلوبال‘ تعزّز منظومتنا وكذلك التبادل السلس للإرشادات والخبرات والمواهب التي تسهّل تبنّي التكنولوجيات الرائدة التي تصيغ اقتصادنا المستقبلي».



