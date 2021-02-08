الذهب يرتفع بفعل هبوط الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، حيث عززت بيانات ضعيفة للوظائف الأميركية الآمال حيال مزيد من التحفيز المالي وضغطت على الدولار، وإن كان ارتفاع عوائد أدوات الخزانة قد حد من مكاسب المعدن.

وبحلول الساعة 0552 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعاً 0.1 بالمئة إلى 1813.96 دولار للأونصة، وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة أيضاً لتسجل 1815.50 دولار.

ونزل الدولار عن ذروة شهرين يوم الجمعة بعد بيانات ضعيفة للوظائف الأميركية أججت بواعث القلق من تعاف بطيء في الولايات المتحدة.

لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ مارس من العام الماضي حد من مكاسب الذهب. ويزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحملة المعدن غير المدر للعائد.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 26.99 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.9 بالمئة مسجلاً 1133.75 دولار، وتقدم البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2343.59 دولار للأوقية.