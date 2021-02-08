النفط يصعد بدعم تخفيضات المعروض وآمال التحفيز

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها فيما يزيد قليلا فحسب على عام، لتتجاوز العقود الآجلة لخام برنت الستين دولارا للبرميل، مدعومة بتخفيضات المعروض والآمال حيال مزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي الأميركية لتدعيم الطلب.

ولامس خام برنت تسليم أبريل 60.06 دولار للبرميل، ذروته منذ يناير من العام الماضي. وسجل عقد أقرب استحقاق 59.98 دولار بحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش، مرتفعا 64 سنتا بما يعادل 1.1 بالمئة.

وتقدمت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط لشهر مارس 65 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 57.50 دولار، أعلى مستوى منذ يناير من العام الماضي.





