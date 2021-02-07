اتفاقية لدعم الاستثمارات والصادرات الإماراتية عالمياً

دبي (الاتحاد)

وقعت «الاتحاد لائتمان الصادرات» مذكرة تفاهم مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، من شأنها أن تساهم في دعم وتعزيز الاستثمارات والصادرات الإماراتية على الصعيد العالمي.

وستعزز مذكرة التفاهم التي وقّعها كل من ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وجمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، نمو الشركات المسجلة في المجلس، وبالتالي المساهمة في تجاوز تداعيات أزمة «كورونا» على الاقتصاد الإماراتي ودعم نموه.

وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «فخورون بالعمل مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وتوقيع هذه الاتفاقية التي من شأنها أن تدعم الاستثمارات والصادرات الإماراتية على الصعيدين الإقليمي والعالمي».

من جانبه، قال جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج: «يمثل هذا التعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات خطوة مهمة في مسيرتنا، إيماناً منا بأهمية تضافر الجهود وتكامل الأدوار على مستوى جميع مؤسسات الدولة، وجهودنا الساعية في دعم وتبني مختلف المبادرات وخلق وتنويع الأدوات والآليات لمنح المستثمرين الإماراتيين فرصة التنوع في الأسواق».

وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ مبادرات من شأنها أن تعزز الصادرات الوطنية.

وسيتم تحديد عدد أعضاء اللجنة وتشكيل هيكلها، ووسائل تمويلها، ومواعيد اجتماعات أعضائها، وإجراءات اتخاذ القرار، بشكل مشترك من قِبل الاتحاد لائتمان الصادرات ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.