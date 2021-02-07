ندوة تستعرض الفرص الاستثمارية في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، مؤخراً، ندوة افتراضية، بعنوان «الفرص الاستثمارية للشركات الألمانية في الشارقة»، ضمت مسؤولين حكوميين إماراتيين ودبلوماسيين ورجال أعمال ومستثمرين ألمان.

وتناولت الندوة مزايا الاستثمار في الشارقة وقدرتها على توفير منصة لتنمية الأعمال وتوسع الشركات الألمانية في مختلف القطاعات، كما سلطت الضوء على فرص الأعمال ذات النمو السريع في القطاعات الناشئة مثل التجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا الصحية والمالية، والأمن الإلكتروني، والخدمات اللوجستية، والتعليم والذكاء الاصطناعي، وغيرها من القطاعات.

وقالت حفصة عبدالله محمد شريف العلماء، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية: «ترتبط دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا بعلاقات وثيقة في المجالات كافة، خاصة في الاقتصاد، فدولة الإمارات هي الشريك التجاري الأول لألمانيا في العالم العربي، ويمتلك الجانبان رؤى متقاربة حول الأعمال التجارية، حيث وقّعت شركة (مبادلة) للاستثمار، مؤخراً مذكرة تفاهم مع شركة (سيمنس للطاقة) لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أبوظبي، إذ تركز الدولتان على مجالات الابتكار والمناخ والاستدامة». وأكّد مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الأول لألمانيا عربياً، حيث وصل حجم تجارة إلى 44.7 مليار درهم في يونيو 2020.