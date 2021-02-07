400 باحث يشاركون في مؤتمر الطاقة بجامعة الإمارات

العين (وام)

أوصى المشاركون في فعاليات المؤتمر الدولي السادس في علوم الطاقة المتجددة واستخداماتها، والذي نظمته كلية الهندسة في جامعة الإمارات، على مدار3 أيام بضرورة استخدام وحدات لاسلكية ذاتية الشحن لتمكين وتعزيز المدن الذكية «الخضراء»وأهمية تخزين الطاقة وفعاليتها في إحداث نقلة نوعية نحو مستقبل الطاقة المتجددة، ومعالجة المواد المستخدمة، وتطويرها لمواءمة مزايا التشغيل المطلوبة والبحث عن مواد جديدة ذات خصائص جذابة للوصول إلى مزايا التشغيل المطلوبة.

كما أوصى بضرورة تطوير طرق فعّالة لتحويل النفايات إلى طاقة وإعادة تدويرها للوصول إلى التنمية المستدامة في الطاقات الخضراء والبيئة.

وأكد الدكتور محمود الأحمد -رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر -أن المؤتمر في دورته السادسة ورغم الظروف الاستثنائية حقق نجاحاً كبيراً ومشاركة واسعة من قبل الخبراء والباحثين، حيث شارك في المؤتمر 400 باحث من داخل الدولة وخارجها منهم 60 متحدثاً رسمياً قدموا أوراقاً بحثية نوعية متميزة تناولت محاور أساسية.