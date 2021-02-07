«كهرباء دبي»: براءة اختراع جديدة

دبي (الاتحاد)

سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي براءة اختراع جديدة عن مشروع هيدرونت المعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق الذي طورته «الهيئة» لمراقبة شبكة المياه في إمارة دبي والتحكم بها عن بُعد.

ويمتاز المشروع بإمكانية دمجه مع أحدث أنظمة الإشراف والتحكم وجمع البيانات للمياه «سكادا»، وقدرته على توفير بيانات لحظية عن حالة الشبكة، إضافة إلى إصلاح التسريبات في غضون ثوانٍ دون أي تدخل بشري، بما يعزز كفاءة شبكة المياه وعزل أنابيب المياه في إمارة دبي، إلى جانب توفير الجهد والوقت.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، التزام «الهيئة» بتبني الابتكار لتعزيز مكانتها العالمية، بوصفها من أبرز المؤسسات الخدماتية المبتكرة على مستوى العالم.

يذكر أن مشروع هيدرونت المبتكر يسهم في توفير 5.3 مليون درهم سنوياً، وقد فاز المشروع مؤخراً بالجائزة الفضية عن فئة «فكرة العام للفريق» ضمن جوائز «قمة الأفكار الأميركية 2020».