1.1 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية

أبوظبي(وام)

قفزت قيمة التداولات في أسواق المال الإماراتية فوق مستوى 1.1 مليار درهم مع بداية تعاملات اليوم الأول من الأسبوع، وذلك رغم سيطرة الهدوء المائل للارتفاع الطفيف على حركة المؤشرات العامة التي أغلقت بالقرب من مستوياتها السابقة تقريباً في جلسة نهاية الأسبوع الماضي.

ويظهر الرصد اليومي للتعاملات، أن الجزء الأكبر من السيولة المتدفقة إلى قاعات التداولات تركزت على شريحة من الأسهم القيادية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في مؤشر على عمليات تجميع تنفذها محافظ محلية وأجنبية على هذه الأسهم. وكان المؤشر العام لسوق العاصمة أغلق عند مستوى 5672 نقطة، فيما أقفل المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 2666 نقطة.

واستحوذ سهما «الدار العقارية» وبنك أبوظبي الأول على نحو 45% من إجمالي السيولة المتداولة في الأسواق المالية، حيث أغلق الأول عند 3.85 درهم وسط تداولات تجاوزت قيمتها 258 مليون درهم، في حين ارتفع الثاني إلى 14.90 درهم بتداولات بلغت قيمتها نحو 256 مليون درهم.

وشهد سهم «اتصالات» نشاطاً جيداً مرتفعاً إلى 19.88 درهم، وذلك بالإضافة إلى سهم «أدنوك للتوزيع» 3.90 درهم والشركة العالمية القابضة إلى 46.1 درهم.

أما في سوق دبي المالي، فقد ارتفع سهم الاتصالات المتكاملة إلى 6.71 درهم، إلى جانب سهم «العربية للطيران» المغلق عند 1.25 درهم، فيما اكتفى سهم «إعمار العقارية» بالإغلاق عند مستواه السابق نفسه، وهو 3.84 درهم.

يشار إلى أن عدد الأسهم التي جرى تداولها في جلسة بداية الأسبوع بلغ 260 مليون سهم نفذت من خلال 4350 صفقة.