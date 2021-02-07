تعاون بين «دبي العالمي» ومنصة «تريدنج»

دبي (الاتحاد)

وقّع مركز دبي المالي العالمي وشركة Tradeling منصة التسوق الإلكتروني الموجهة لمعاملات الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اتفاقية تهدف إلى تسريع وتيرة تطوير السوق الرقمية الموجهة لمعاملات الشركات في المنطقة، إضافة إلى توفير فرص رعاية المهارات المحلية لتمكينها من شغل الوظائف في قطاع التجارة الإلكترونية سريع النمو.

وقع الاتفاقية عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، ومحمد شبيب، الرئيس التنفيذي لمنصة Tradeling خلال فعالية شهدت حضور كبار المسؤولين من كلا الجانبين. وتتضمن أهداف الشراكة التعريف بالمنصة بين الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب تعزيز الريادة الفكرية بشأن مستقبل القطاع المالي والتجارة الرقمية بين الشركات، ومساعدة الشركات العاملة في المركز المالي على إيجاد مصادر رقمية فعالة لتمويل مشاريعها والحد من التكاليف.