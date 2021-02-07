«جلفود» أول فعالية مباشرة بقطاع الأغذية والمشروبات العالمي منذ عام





دبي (الاتحاد)

يعود معرض «جلفود» في دورته الـ 26 إلى مركز دبي التجاري العالمي هذا الشهر، ليستقطب اهتمام المتخصصين في القطاع الذين يؤكدون أهمية هذه الفعالية في تنشيط الروابط العالمية وتعويض الفرص، لا سيما أنه سيكون أول فعالية مباشرة متخصصة بالتوريد يشهدها قطاع الأغذية والمشروبات العالمي منذ قرابة العام.

وتمتد فعاليات المعرض من 21 حتى 25 فبراير، عبر 20 قاعة عرض، حيث يعد هذا الحدث المنصة الأكثر تنافسيةً على مستوى العالم في مجال التوريد، إذ يستقبل المشاركين من 85 دولةً؛ بهدف تجديد التواصل وتحفيز القطاع، وإعادة رسم ملامحه في ظل ما يشهده من تغير سلوكيات العملاء.

ويقام المعرض في ظل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، حيث ستشهد دورة هذا العام توافد مجموعة متنوعة من الجهات العارضة ونخبة من أقوى العلامات التجارية العالمية، التي تهدف إلى الاستفادة من بيئة الأعمال الآمنة التي يقدمها مركز دبي التجاري العالمي، والمكانة التي يحظى بها «جلفود»، باعتباره المنصة الوحيدة التي تسمح بانطلاقة واثقة للعام الجديد.

وتسعى الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي إلى وضع الإمارات في مصاف أفضل 10 دول على مؤشر الأمن الغذائي العالمي، وبالتالي من المتوقع أن تؤدي هذه الرؤية الإماراتية الطموحة دوراً محورياً في استقطاب أبرز الجهات العاملة في القطاع من مختلف أنحاء العالم وتحفيز التفاعل فيما بينها خلال «جلفود 2021».

وفضلاً عن الفرص التجارية التي تتيحها أهداف هذه الاستراتيجية، فإن المشاركين سيحظون بفرصةٍ لاستكشاف التحولات التي يشهدها القطاع بفضل المنتجات والتقنيات المبتكرة والمصممة للتأقلم مع سلوكيات المستهلكين التي باتت تتغير بشدة وتشمل التوجه نحو المنتجات العضوية والطبيعية والصحيّة، والمعاملات غير التلامسية، والبروتينات النباتية، والمكونات المتطورة والتي أثبتت كفاءتها من الناحية الاقتصادية، إلى جانب الوجبات سهلة التحضير ومواد التغليف والتعليب الصديقة للبيئة.



