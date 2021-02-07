4567 رخصة جديدة في دبي الشهر الماضي

دبي (الاتحاد)

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في «اقتصادية دبي»، أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر يناير 2021 وصل إلى 4567 رخصة، بمعدل نمو نسبته 9% مقارنةً بشهر يناير عام 2020، حيث تم إصدار 4.172 رخصة.

وتوزعت الرخص الصادرة خلال يناير 2021 على أنشطة عدة، على حسب فئة الرخصة، جاء في مقدمتها المهنية (2.660) بنسبة 58%، تبعتها التجارية (1.826) بنسبة 40%، وتوزعت بقية النسب على السياحية والصناعية.

وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الصادرة خلال يناير 2021، حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة ديرة بإجمالي 2425 رخصة، ومن ثم منطقة بر دبي بمجموع 2135 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 7 رخص تجارية جديدة.

وتؤكد الأرقام استمرار «اقتصادية دبي» في دعم وتعزيز المسيرة التنموية الطموحة لـ«اقتصاد دبي» نحو التميز، وترسيخ موقع الإمارة على الخريطة الاقتصادية كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.

أما بالنسبة للشكل القانوني للرخص الصادرة خلال شهر يناير 2021، فشكلت المؤسسات الفردية نحو 42% من الإجمالي، في حين استحوذت المؤسسات ذات مسؤولية محدودة على 32%، وتبعتها الأعمال المدنية بنسبة 22%. وضمت بقية قائمة الأشكال القانونية، شركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م.)، فروعاً لشركات مقرها في إمارة أخرى، فروع شركات/ مؤسسات مقرها منطقة حرة، فروعاً لشركات خليجية، وفروعاً لشركات أجنبية.

وضمت أبرز أنشطة الرخص الجديدة الصادرة خلال شهر يناير 2021 كلاً من: خدمات مهنية أخرى، المقاولات وما يتعلق بها، صيانة المباني والحراس والتنظيف، خدمات التنظيف، مجموعة الملابس الجاهزة، تقنية المعلومات، أنشطة تجارية أخرى، مجموعة الإلكترونيات، تجاره المواد الغذائية، والمطاعم والمقاهي.

وتركز «اقتصادية دبي» في استراتيجيتها على تسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي، ويحرص قطاع التسجيل والترخيص التجاري على مواكبة كل ما هو جديد لتطوير وتوفير خدمات ومبادرات ذات قيمة مضافة للمتعاملين ضمن معايير عالية الجودة للوصول إلى الهدف الأساسي، وهو تربع إمارة دبي صدارة المدن الذكية على المستوى العالمي.