سياحة أبوظبي تكشف عن «القائمة الخضراء» المحدثة للمسافرين





أبوظبي (الاتحاد)

كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن «القائمة الخضراء» المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، حيث سيعفى المسافرون القادمون من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار بي سي آر عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي.

و سيتم تحديث الدول والأقاليم المدرجة في القائمة بشكل روتيني بناءً على التطورات العالمية لجائحة كوفيد-19، ويتم إدراج أسماء الدول التي تتوافق مع معايير صارمة للأمن والصحة من أجل حماية المجتمع المحلي.

ذلك وتنطبق إجراءات القائمة على دول الأصل التي يسافر منها الزوار وليس الجنسية فقط.

والقائمة المحدثة تضم:

أستراليا، الصين، المملكة العربية السعودية، آيسلندا، بوتان، جرين لاند، سلطنة بروناي، سنغافورة، منغوليا، موريشيوس، نيوزيلندا، هونج كونج (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).



