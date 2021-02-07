«صافولا مصر» تخطط لاستحواذات





القاهرة (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي للإستراتيجية في صافولا مصر إنها تخطط للاستحواذ على شركة أو أكثر بالقطاع الغذائي هذا العام، سواء داخل مصر أو خارجها.

أضاف محمد بدران، في مقابلة مع رويترز، أن الوحدة التابعة لمجموعة صافولا السعودية تعمل أيضاً على إضافة منتجات جديدة بالسوق المصرية أو في دول أخرى، وقال: «نحن نصنع مثلاً مكرونة في مصر، قد نصنع كسكس في المغرب أو الجزائر... كل ذلك ضمن الخطة الخمسية لنا. ضمن الخطة الخمسية أيضاً أن نقوم بالاستحواذ على شركات أخرى، ونعمل جدياً في البحث عن الشركات الملائمة لنا... نبحث عن شركات في مجال الأغذية... خلال هذا العام سنستحوذ على شركة أو أكثر، سواء في مصر أو خارج مصر».

لكنه أحجم عن الخوض في التفاصيل المالية لاستثمارات الشركة أو مبيعاتها.

تملك صافولا ثلاثة مصانع في مصر لإنتاج المعكرونة ومصنعين لإنتاج الزيت والسمن واثنين لإنتاج السكر.

وقال بدران: إن الشركة بدأت منذ أيام قليلة تصدير المعكرونة «إيطالينو» إلى الإمارات لتصبح ثاني دولة بعد السعودية، على أن تبدأ تصديرها لعدد من الدول العربية الأخرى خلال هذا العام.

وتابع: «نقوم بتصدير نحو 20 إلى 25 بالمئة من إنتاج المعكرونة من مصانعنا في مصر للخارج، سواء أفريقيا أو عربياً... طاقتنا الإنتاجية في المعكرونة تبلغ 350 ألف طن سنوياً ونفس الطاقة في الزيت، وفي السكر نصل لما بين 750 و800 ألف طن سنوياً».

ووفقاً للقوائم المالية لصافولا السعودية، وصلت مبيعات وحدتها في مصر من المعكرونة إلى 510.5 مليون ريال (136.1 مليون دولار) في 2019 بزيادة سنوية ثمانية بالمئة، ومن السكر 346.6 مليون ريال، بتراجع سنوي 16 بالمئة.



