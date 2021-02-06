شغف متزايد بالعملات المشفرة

شريف عادل (واشنطن)

تواصل العملات المشفرة الارتفاع مع استقطابها مستثمرين مؤسساتيين جددا، في الوقت الذي يخشى المستثمرون من تراجعات حادة ، فهل ستستمر في الإرتفاع أم ستعيد سيناريو الإنهيار الذي حدث في 2018؟

في الوقت الذي يصر فيه العديد من كبار محللي الأسواق المالية على تزايد احتمالات مرور الأسهم الأميركية بموجة تصحيحية تفقد فيها ما يقرب من 10% من قيمتها، بعد ما يقرب من عام كامل من الارتفاعات المتتالية، شهد تسجيل عشرات المستويات القياسية الجديدة، تتجه أنظار المستثمرين حول العالم نحو العملات المشفرة التي كسرت العديد من نقاط المقاومة القوية مطلع العام الحالي، وتنامى الشراء المؤسسي فيها، حتى أصبحت مثار اهتمام كبار المستثمرين الباحثين عن مخزن للقيمة، يوفر لهم حماية من تضخم يدرك المتخصصون أنه أوشك على الوصول إلى الأراضي الأميركية.

ويوم الأربعاء، أظهرت سجلات هيئة الأوراق المالية أن المستثمر الأميركي المخضرم دان تابييرو تقدم لها بطلب للموافقة على تأسيسه ومجموعة من كبار المستثمرين صندوق استثمار بقيمة 200 مليون دولار للاستثمار في العملات المشفرة.

ويأتي طلب تابييرو بعد أيام قليلة من إعلان شركة الاستثمار كروس تاور البريطانية نيتها تأسيس صندوق تحوط تتركز استثماراته في بيتكوين، أشهر العملات المشفرة، ويبدأ بإدارة أصول تقدر قيمتها بنحو 20 مليون دولار من مستثمرين أوليين، بخلاف ما سيتم جمعه من مستثمرين راغبين في دخول عالم العملات المشفرة، على أن يكون الحد الأدنى للاستثمار فيه مائة ألف دولار.

وخلال استعراضه لنتائج أعمال الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي، أكد دان شولمان، الرئيس التنفيذي لشركة الدفع الإلكتروني باي بال PayPal، أن حجم أعمال الشركة بالعملة المشفرة، ويشمل بيعها وشراءها ودفع قيمة مشتريات بها، تجاوز بصورة كبيرة التوقعات المبدئية للشركة، وأن العملاء الذين اشتروا العملة من خلال موقع الشركة الإلكتروني ضاعفوا من مرات دخولهم على الموقع بعد الشراء، وأن أكثر من 16 مليون عميل أضيفوا إلى المستخدمين النشطين للموقع منذ إطلاق خدمات العملات المشفرة عليه.

وأتاح عملاق التكنولوجيا المالية، الذي تأسس قبل أكثر من 20 عاماً في مدينة سان جوزيه بولاية كاليفورنيا الأميركية، شراء وبيع وحيازة عدد من العملات المشفرة الكبرى لمستخدميه البالغ عددهم 350 مليون مستخدم قبل نهاية العام الماضي 2020.

ورغم أن العدد الإجمالي لمستخدمي العملات المشفرة من خلال موقع الشركة، كما ربحية هذه العمليات غير معروفين على وجه التحديد، فقد عبر المسؤولون التنفيذيون في الشركة، التي تشير نتائج أعمالها الأولية إلى تحقيق أرباح صافية تتجاوز 3 مليارات دولار خلال العام الماضي، عن سعادتهم باتخاذ قرار دخول تلك السوق، رغم ترددهم في الخطوة عند اتخاذها.

وعلى نحو متصل، قال روس ستيفنز، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأصول ستون ريدج، التي تدير وحدتها المعنية بالعملات المشفرة أكثر من 6 مليارات دولار من الاستثمار في عملة بيتكوين لصالح 280 عميلاً مؤسسياً، إن «حجم الطلبات لدى شركته يشير إلى تحقيق الشركة زيادة قريبة في الأصول التي تديرها، التي ربما تصل إلى 25 مليار دولار قريباً».