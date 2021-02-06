«كافيه» لا يعد الطعام والقهوة.. كيف حقق النجاح؟

رشا طبيلة (أبوظبي)

«سناكات كافيه»... مشروع مبتكر وُلد من أفكار 3 شبابإماراتيين، هم محمد الحوسني، ومحمد الشحي، وسعيد البلوشي، ليصبح اليوم أكبر منصة إماراتية لعرض المشاريع المنزلية الغذائية، وتقديم خدمات متكاملة لها من نقاط بيع وتوصيل وتسويق، وذلك من خلال 18 فرعاً للمشروع موزعة في مختلف إمارات الدولة.

المشروع يدعم المشاريع الغذائية المنزلية المرخصة، واليوم تستفيد منه 480 أسرة منتجة تتعامل مع أفرع «سناكات» بالدولة عبر أكثر من 18 ألف منتج منزلي غذائي، فهو يعرض المنتجات الغذائية لتلك المشاريع المنزلية في جميع أفرعه من منتجات تعتبر وجبات خفيفة ما يفسر تسمية المشروع بـ «سناكات»، مثل السمبوسك وورق العنب والحلويات من شوكولاته وقوالب الكيك وأنواع كثيرة من البسكويت والكعك والمثلجات، إلى جانب مشروبات باردة وساخنة وغيرها من المنتجات.

رغم ما أحدثته جائحة كورونا خلال الفترة الماضية وتداعياتها على القطاعات التجارية، يؤكد القائمون على المشروع أن المنتجات المنزلية لديهم شهدت زيادة في الطلب، خصوصاً مع خدمات التوصيل التي يقدمها في مختلف مناطق الدولة.

يقول محمد الحوسني لـ «الاتحاد» وهو في فرع «سناكات كافيه» بمنطقة خليفة في أبوظبي، والذي يعد واحداً من أكبر المتاجر لسناكات بعرضه لمنتجات 85 مشروعاً: «إن فكرة المشروع بدأت في عام 2017، بعد أن وجدنا أنا وشركائي أن المشاريع المنزلية لقطاع الطعام والشراب تزيد بشكل كبير، وتعتبر سوقاً مهماً في الوقت الراهن، وبالتالي رأينا أن يكون لنا مشروع لعرض منتجات هذه المشاريع، بمثابة حلقة وصل بين تلك المشاريع والمستهلكين مع تطوير منصة لعرض منتجاتهم وبيعها وتوصيلها».

ويضيف: «بدأنا في محل بإمارة عجمان لتوصيل المنتجات الغذائية المنزلية فقط، ثم بدأنا رسمياً بالمشروع بافتتاح محل لنا في منطقة الشهامة بأبوظبي، وذلك في شهر مارس من عام 2019، ليصبح لدينا اليوم 18 فرعاً في الدولة موزعة بين مختلف الإمارات منها 5 أفرع في أبوظبي، إلى جانب 4 أفرع قيد الإنشاء حالياً».

ويقول الحوسني: «نتعامل اليوم مع 480 مشروعاً منزلياً تقدم أكثر من 18 ألف منتج عبر منصاتنا».

ويضيف: «لدينا 35 سيارة مبردة لتوصيل المنتجات، ونحرص بشكل كبير على مراقبة المنتجات من خلال اتباع أعلى المعايير في نظافة وجودة الطعام، من خلال التخزين وتواريخ الصلاحية، إلى جانب التأكد قبل التعامل مع المشاريع المنزلية أنها مرخصة بشكل رسمي من الجهات المعنية».

وحول الخطط المستقبلية للمشروع، يقول الحوسني: «نخطط لإطلاق تطبيق خاص باسم «سناكات» نهاية العام الجاري حتى يكون منصة تضم جميع منتجات المشاريع المنزلية، حيث يستطيع المستهلكون والعملاء الطلب عن طريقه لتصل الطلبات إليهم».

ويشير الحوسني خلال جولة «الاتحاد» في فرع خليفة للتعرف على المنتجات التي يتم عرضها، إلى عدد من المنتجات التي يتم عرضها وتوصيلها مثل الأكلات المنزلية من ورق عنب وسمبوسك، إلى جانب جميع أنواع الحلويات من الشوكولاتة والبسكويت وقوالب الكيك والكعك إلى جانب العسل ومشروبات باردة ومثلجات. ويقول: «طموحنا لا يتوقف فنحن نرغب في التوسع خارج الإمارات مستقبلاً بدءاً بدول الخليج والدول العربية لعرض وبيع منتجات المشاريع المنزلية الصغيرة، ونحن نفخر بأن مشروعنا يعد فرصة لأصحاب المشاريع المنزلية المتميزة للوصول لأكبر قاعدة من العملاء في وقت يتم تحقيق أرباح وإيرادات إيجابية لنا كمشروع مبتكر». وحول تسمية «سناكات» بهذا الاسم، يقول الحوسني: «نحن نقدم منتجات غذائية لمشاريع منزلية تعتبر وجبات خفيفة وليست بوجبات رئيسية، وذلك يفسر اسم«سناكات»أي وجبات خفيفة».

ولا يقتصر عمل «سناكات كافيه» على خدمات البيع والتوصيل، بل أيضاً يساهم في التسويق لمنتجات المشاريع المنزلية، من خلال حملات تسويقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويشير الحوسني إلى أنه خلال الفترة الحالية التي يواجه فيها العالم جائحة كورونا، شهدنا ارتفاعاً في الطلب على منتجات المشاريع المنزلية، ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع الطلب مستقبلاً.