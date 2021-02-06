قطاع الطعام يتعافى بفعل تطبيقات "التوصيل"

حسونة الطيب (أبوظبي)

هدد وباء «كوفيد 19» في بدايته العديد من القطاعات، ومنها قطاع الطعام، لتوصد المطاعم والمقاهي أبوابها في وجه زبائنها منعاً لانتشار الجائحة، ما حدا بهؤلاء التأقلم السريع واللجوء لخدمات توصيل الطلبات، ودفع ذلك هذه الأعمال لتحويل أنماط أعمالها، إلى تطبيقات توصيل التي قادت القطاع للتعافي.

وفي الوقت الذي بدأ فيه العالم، التفكير في مستقبل ما بعد «كورونا»، استعانت الشركات العاملة في قطاع تجزئة الطعام وصناعته، بالمبتكرين التقنيين لمساعدتها على الاستمرار في ممارسة نشاطاتها.

وشهدت عمليات توصيل الطعام، في الانتشار خلال السنوات الخمس الماضية في بعض الأجزاء من أوروبا، لكن وبعد أن أرغم اندلاع الوباء، محال التجمعات التقليدية، على الإغلاق، زاد عدد المطاعم والمقاهي والمحال التجارية، التي تستخدم تطبيقات وتقنيات التوصيل، ما أسهم في إنقاذ القطاع من الانهيار.

ساعد النجاح الذي حققته العديد من المطاعم عند تحولها لرقمية باستخدام تطبيقات التوصيل، في تغيير الفكرة التقليدية لمفهوم المطاعم والمقاهي. ويمكن للمطعم التقليدي، أن يعمل الآن بالطريقة نفسها كشاحنة متحركة لأخذ الزبون لطعامه أو لتوصيل الطلبيات فقط.

ومن المرجح في المستقبل القريب، ظهور العديد من المطاعم الجديدة للاستفادة من انتعاش زيادة معدلات طلبيات الطعام وانخفاض تكاليف التشغيل. وتعمل مؤسسات ناشئة مثل «ديلفركت»، التي أنشأت نقطة مركزية بين مقدمي خدمة توصيل الطعام والمطاعم، على مساعدة قطاع الطعام على تحقيق المزيد من النمو والتأقلم والكفاءة.

وحققت بعض المؤسسات المتخصصة في منصات وتطبيقات التوصيل مثل، أوبر إيتس ودور داش وجروب هب وبوستميتس، عائدات بنحو 5.5 مليار دولار مجتمعة في الفترة بين أبريل وسبتمبر 2020، أي ضعف ما حققته في الفترة نفسها من عام 2019 عند 2.5 مليار دولار.

وأعلنت دور داش الأميركية، عن ارتفاع طلبياتها بنحو ثلاثة أضعاف إلى 543 مليوناً خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2020، مقارنة بذات الفترة من 2019 عند 181 مليوناً. ويعتبر التطبيق، الذي يملك 310 آلاف مطعم منتشرةً حول 4 آلاف مدينة حول العالم، الأكثر انتشاراً. كما ارتفعت طلبيات «أوبر إيتس»، بنسبة سنوية قدرها 135%، مع ارتفاع عائداته بنحو 125% لنحو 1.45 مليار دولار.

وفي فترة الوباء، أثبتت تطبيقات الهاتف المحمول القوية، تحقيق مبيعات أكثر لكل من «ستاربكس» و«دومينو بيتزا»، حيث تشكل المبيعات الرقمية أكثر من 70% من مبيعات «دومينو» ونحو 22% من طلبيات «ستار بكس» خلال الربع الأخير. وفي شركة «ريستورانت» «براندز إنترناشونال»، المالكة لكل من، «بوبيز وتيم هورتنز وبيرغر كينج»، تشكل المبيعات الرقمية، 8% من إجمالي المبيعات. كما تمكنت شركة يُم، التي تشغل علامات تتضمن، «كنتاكي وبيتزا هت وتاكو بل وهبت بيرغر جريل»، من تحقيق قفزة في مبيعاتها الرقمية العالمية لنحو مليار دولار، لتشكل 30% خلال الربع الثاني.

ومن المتوقع، نمو السوق العالمية لخدمات توصيل الطعام، من 107.44 مليار دولار في 2019، إلى 111.32 مليار في 2020، بمعدل نمو قدره 3.61%.

وفي الصين، التي تحل على رأس قائمة أكبر سوق في العالم لخدمات توصيل الطعام، بعدد 650 مليوناً من مستخدمي التطبيقات، بلغت عائدات التوصيل 51 مليار دولار في 2020، مع توقعات ببلوغها نحو 100 مليار بحلول 2025. ويعتبر تطبيقا «ألي دوت مي ومتيوان ديانبينج لشركة علي بابا»، الأكبر في العالم، بعائدات قدرها 7 مليارات دولار لكل منهما.

وبلغت عائدات التوصيل في أميركا، 26.5 مليار دولار في 2020، مقارنة بنحو 8.7 مليار دولار في 2015، وتوقعات بوصولها لنحو 42 مليار دولار في 2025.