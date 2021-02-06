عناصر تعافي سوق السفر

«نحن نلتزم بكل المعايير الصحية ونفرضها لمواجهة كورونا» زُراب بولوليكشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية

كان قطاع السفر العالمي بكل ميادينه، أول الضحايا من القطاعات التي نال منها فيروس «كوفيد- 19». وهو قطاع عريض يشمل النقل والسياحة والتحويلات المالية والضيافة والترفيه.

وهو أيضاً، يوفر وظيفة واحدة من كل 10 وظائف حول العالم (حوالي 330 مليون وظيفة)، ويساهم بنسبة 10.3% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو ما يساوي 4.7 تريليون دولار.

أقدمت الحكومات فوراً على دعم هذا القطاع للمحافظة عليه، وتركت نسبة من الشركات تخرج من السوق، إلا أنها تمسكت بالنسبة الأكبر منها، ووضعت المخططات الخاصة لها لتحقيق التعافي المأمول في الفترة المقبلة.

فالعالم يتنفس الآن الصعداء من جراء ظهور لقاحات ضد الفيروس، أثبتت فاعليتها، مع غزارة إنتاج منقطع النظير.

المهم الآن، الإسراع بالخروج من الركود الاقتصادي العميق، لتحريك كافة القطاعات المكونة للاقتصاد العالمي.

بالنسبة لقطاع السفر هناك عناصر لا بد من أن تكون حاضرة لتسريع عملية التعافي فيه.

على رأسها، شكل الوضع الاقتصادي للأسر.

بمعنى آخر، القدرة المالية لدى الأسر للعودة إلى سلوكياتهم الخاصة بالسفر والسياحة.

أما العنصر الثاني، فهو مرتبط برؤية المستهلك للوضع الصحي العالمي بشكل عام، والثالث، وهو الأكثر أهمية، يتعلق بمستوى التعاون الدولي على صعيد فحوص «كوفيد- 19»، والأهم الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم.

وهذا الاعتراف لا غنى عنه، لتسريع عجلة قطاع السفر وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل الجائحة.

منظمتا الصحة والسياحة العالميتان انخرطتا بالفعل في تعاون غير مسبوق، لوضع الأطر الصحية العامة، ولدفع الدول إلى اعتمادها بأسرع وقت ممكن، وإلا ستتعطل مسيرة التعافي في قطاع عالمي محوري.

ولا شك في أن التعقيدات الإجرائية والإدارية التي قد تُتخذ من جانب هذا البلد أو ذاك، ستساهم في تأخر التعافي المأمول، وعلى هذا الأساس، لا بد من تعاون دولي واسع النطاق، يضمن لكل الأطراف تعافياً لا غنى عنه للاقتصاد العالمي ككل.

ووفق المسؤولين في المنظمتين المذكورتين، فإن الحكومات حول العالم أبدت حرصها على التعاون معهما، الأمر الذي يعطي دفعة قوية ضرورية لقطاع السفر والسياحة والنقل، ولكل الميادين التي ترتبط به.

لا مناص من التعاون الدولي المفتوح وغير المشروط، ليس فقط في ساحة السفر، بل في كل المجالات الاقتصادية والتنموية الأخرى.

وتكفي الإشارة هنا، إلى أن الرحلات الدولية انخفضت بنسبة 70% في الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.

ومع الإجراءات الجديدة، والعناصر المهمة المشار إليها، يمكن أن يحقق قطاع السفر قفزات نوعية في العام الجاري، ويبدأ في تغطية خسائره، خصوصاً في ظل مؤشرات تدل على خروج غالبية الدول من حالة الانكماش الاقتصادي فيها في الأشهر القليلة المقبلة، والعودة إلى النمو مجدداً، الذي سيدعم تلقائياً كل القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها قطاع السفر.