24.6 مليار درهم حركة التجارة بين دبي وألمانيا

دبي (الاتحاد)

بحث أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي مع وفد دبلوماسي واقتصادي ألماني برئاسة هولغر ماهنيك القنصل الألماني في دبي، آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، وتعزيز التبادل التجاري بين دبي وألمانيا، وتطرق الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي إلى مستقبل قطاع التجارة بعد جائحة كورونا، ودور جمارك دبي في دعم سلاسل الإمداد العالمية وتسهيل الإجراءات الجمركية على مجموعات العمل والتجارة.

وسجل التبادل التجاري بين دبي وجمهورية ألمانيا نمواً بواقع 13.2% خلال عشر سنوات (2011-2020) ليرتفع من 21.7 مليار درهم إلى 24.6 مليار درهم، وتشير البيانات الأولية أن قيمة التجارة في العام الماضي وزعت بنحو 1.38 مليار درهم للصادرات و2.57 مليار درهم إعادة التصدير، و 20.6 مليار درهم واردات.

ورحب أحمد محبوب مصبح بالوفد، مؤكداً حرص جمارك دبي على تطوير التعاون مع الهيئات الدبلوماسية والشركات الألمانية لمواكبة الشراكة الاستراتيجية في العلاقات بين دولة الإمارات وألمانيا في مختلف المجالات بما في ذلك التجارة.

مستجدات الجائحة

وتطرق مصبح إلى مستجدات جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى عربياً في مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار كوفيد- 19 ما يظهر المرونة والديناميكية التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني وقدرته على امتصاص الآثار المترتبة على التحديات العالمية، وتحتل الدولة كذلك المركز الأول عالمياً في عدد فحوص كورونا بالنسبة لعدد السكان، بواقع 23 مليون فحص، والمركز الثاني عالمياً في قائمة الدول الأكثر تطعيما لسكانها ضد فيروس كورونا بنحو مليوني شخص.

وقال: «تحرص إمارة دبي وفي إطار توجيهات القيادة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الشقيقة والصديقة، وتعد جمهورية ألمانيا شريكاً تجارياً مهماً لدبي، حيث تعمل في دبي 300 شركة ألمانية».

وأعرب مصبح عن تفاؤله بمستقبل القطاع التجاري والاقتصادي لدولة الإمارات بشكل عام، ودبي على وجه الخصوص خاصة أن العام المقبل سيشهد العديد من الفعاليات العالمية التي تستضيفها الإمارات، ومنها معرض إكسبو 2020 دبي، مشيراً إلى أن عام 2021 هو عام التعافي والنمو الاقتصادي، وعودة الحياة إلى طبيعتها، خاصة في ظل وجود اللقاح.

وأشار إلى أن الدائرة أنجزت 16 مليون معاملة جمركية بنمو 23 % عن العام 2019، منها 13.8 مليون بيان جمركي، بزيادة 30%، وتتم الموافقة على 97% من البيانات الجمركية تلقائيا من دون تدخل بشري خلال أقل من 10 دقائق، كما تعاملت الدائرة مع 19.8 مليون مسافر، عبر مطارات دبي، و13.7 مليون حقيبة سفر.

علاقات وطيدة

من جانبه قال هولغر ماهنيك: إن العلاقات الإماراتية الألمانية علاقات متميزة على كافة الصعد وأن الامارات شريك تجاري مهم لألمانيا، كما يوجد تعاون جمركي وتجاري وطيد بين دبي وألمانيا حيث أطلقت القنصلية الألمانية في دبي مكتب ارتباط جمركي في 2008 لمزيد من التعاون والتنسيق، مشيداً بالدور المهم الذي لعبته جمارك دبي، خلال جائحة كورونا في تسهيل التجارة ودعم سلاسل الإمداد عالمياً بشكل عام وبين دبي وألمانيا بشكل خاص.

وثمن ماهنيك حزم التحفيز الاقتصادي للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وتأثيراتها الإيجابية في دعم الشركات خلال أزمة كورونا.

وأضاف: «نثق في قدرة دبي ومرونة اقتصادها على التعافي السريع من آثار جائحة كورونا وتحقيق النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، خاصة مع قرب استضافة معرض إكسبو، وتشارك ألمانيا بفعاليات مهمة في المعرض من خلال الجناح الألماني».

«برنامج المشغل الاقتصادي»

سلطت إيمان بدر السويدي مدير إدارة القيمة الجمركية مدير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في جمارك دبي خلال اللقاء الضوء على «برنامج المشغل الاقتصادي»، مشيرة إلى أن البرنامج يمثل أحدث حلقة في سلسلة الأنظمة والبرامج التي يتبناها قطاع الجمارك في الدولة، كما يمثل البرنامج أحد متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة.

وقالت: إن إسناد استضافة المؤتمر الدولي الخامس لبرنامج المشغل الاقتصادي لجمارك دبي خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع منظمة الجمارك العالمية والهيئة الاتحادية للجمارك يمثل شهادة ثقة عالمية للدائرة وقدرتها على تنظيم هذا المؤتمر الدولي، والذي يشارك فيه أكثر من 1500 متخصص.