تراجع الطلب في القطاع الصناعي بألمانيا

فيسبادن (د ب أ)

تسببت أزمة جائحة كورونا العام الماضي في تراجع الأرباح والطلب بالقطاع الصناعي في ألمانيا على نحو واضح.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن أمس أنه رغم التعافي الذي بدأ الصيف الماضي، تراجع الطلب الصناعي بنسبة 7.2% في عام 2020 بأكمله.

وبحسب البيانات، تراجعت المبيعات أيضا بنسبة 10.1% مقارنة بعام .2019

وفي ديسمبر الماضي، ارتفع الطلب الصناعي على أساس سنوي بنسبة 6.4%، وبنسبة 2.6% مقارنة بفبراير 2020؛ أي قبل وصول الجائحة إلى ألمانيا.

ومقارنة بنوفمبر الماضي، تراجع الطلب الصناعي في الشهر الأخير من عام 2020 بنسبة 1.9%.

وعدل المكتب نسبة ارتفاع الطلب الصناعي في نوفمبر الماضي مقارنة بأكتوبر السابق عليه من 2.3% إلى 2.7%.