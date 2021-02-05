إندونيسيا تسعى لزيادة الناتج المحلي الإجمالي

جاكرتا (د ب أ)

ذكر وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية الإندونيسي، ايرلانجا هارتارتو في بيان أمس، أن الحكومة لديها مهمة رئيسة تتمثل في تعزيز الاستهلاك المنزلي بما يتراوح ما بين 1.3% و 1.8% في الربع الأول من العام الجاري، طبقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء أمس.

وستواصل الحكومة طرح برنامجها للمساعدة الاجتماعية بقيمة، 148.66 تريليون روبية حاليا، ويخضع للتغيير.

وتتوقع الحكومة نمو الاستثمار، بما بين 3 و 4% في الربع الأول من العام. وذكرت بلومبرج أن الحكومة تتوقع أيضاً نمواً في الاستهلاك يتراوح ما بين 4 و5% في الربع الأول من العام، عندما يكون معدل الاستهلاك عادة ضئيلاً جداً. وستحول الحكومة التركيز والتخصيص في إنفاق الموازنة نحو قطاعات ستكون أكثر نفعاً للاقتصاد في الربع الأول من العام الجاري.