بنك أوف أمريكا: مستثمرون كبار يقتنصون أسهم التكنولوجيا

لندن (رويترز)

أظهرت بيانات تدفقات من بنك أوف أميركا أمس أن مستثمري وول ستريت الأثرياء ضخوا مبلغاً قياسياً قدره 4.2 مليار دولار في أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة الأسبوع الماضي، إذ استفادوا من التراجع الطفيف لوول ستريت.

ودخل جيش من صغار المستثمرين الأفراد في معركة مع محترفي وول ستريت الشهر الماضي عبر شراء أسهم كونت فيها صناديق التحوط مراكز مدينة كثيفة.

وقال مايكل هارتنت كبير إستراتيجي الاستثمار لدى بنك أوف أمريكا، إن كبار العملاء بوجه عام اشتروا على نحو واضح أسهما في فيسبوك وأمازون وأبل ونتفليكس ومايكروسوفت وألفابت المالكة لجوجل، والتي سجلت أداء أقل من السوق.