الدولار في طريقه لأفضل أداء أسبوعي في 3 أشهر

لندن (رويترز)

يتجه الدولار صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في ثلاثة أشهر، مدفوعا بتنامي الثقة في أن تعافي الاقتصاد الأميركي سيتجاوز نظراءه في أنحاء العالم.

ولامس مؤشر الدولار أمس أعلى مستوى في شهرين في التعاملات الآسيوية في ظل مؤشرات على متانة سوق العمل، فيما من المقرر صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية والتي تحظى بمتابعة وثيقة.

كما عاود الدولار صعوده مقابل اليورو والين خلال التداولات في آسيا، بيد أن العملتين عوضتا خسائرهما في التعاملات الأوروبية.

ولامس مؤشر الدولار 91.60 للمرة الأولى منذ أول ديسمبر قبل أن ينزل إلى 91.375 بحلول الساعة 0853 بتوقيت جرينتش.

وارتفع المؤشر في كل يوم هذا الأسبوع، ويمضي على مسار الصعود 1.1 بالمئة على أساس أسبوعي، وهو أكبر ارتفاع منذ أول نوفمبر ويأتي بعد زيادة 0.3 بالمئة في الأسبوع السابق. ويتلقى الدولار الدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل والذي يأتي بينما يتأهب المتعاملون لتحفيز مالي كبير.

ويستعد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي لجلسة اقتراع طويلة تهدف لتجاوز معارضة جمهورية لمقترح الرئيس جو بايدن للتخفيف من تداعيات كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وانخفض الدولار 0.2 بالمئة إلى 105.36 ين أمس، بعد أن ارتفع إلى 105.70 للمرة الأولى منذ 20 أكتوبر.

وصعد اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1981 دولار بعد أن نزل إلى 1.1952 المستوى الذي لم يسجله منذ أول ديسمبر.