الذهب يواجه أسوأ أسبوع في شهرين

ارتفع الذهب، اليوم الجمعة، متعافياً من أدنى مستوى فيما يزيد عن شهرين والذي بلغه في الجلسة السابقة، لكن الأسعار بصدد تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ نهاية نوفمبر في ظل صعود الدولار.

وتتجه الفضة لأسوأ أسبوع في ثلاثة أسابيع بعد أن تراجعت بشدة عن أعلى مستوى في عدة سنوات والذي بلغته في وقت سابق من الأسبوع الحالي على خلفية زيادة اهتمام المتعاملين الأفراد.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 1796.77 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0622 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل ما يزيد عن اثنين بالمائة لأدنى مستوياته منذ أول ديسمبر أمس الخميس. وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمائة إلى 1797 دولارا.

وسجل المعدن الأصفر انخفاضا أسبوعيا 2.6 بالمائة وهو أكبر تراجع منذ الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر.