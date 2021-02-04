الاتحاد للطيران تدشن نظام 360 لتنظيف المحركات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الاتحاد للطيران، عن شراكتها مع جنرال إلكتريك للطيران لإطلاق نظام 360 للتنظيف بالرغوة في مشروع مشترك بين جي إي والاتحاد للطيران في إطار برنامج الاتحاد غرينلاينر.

ومنحت جنرال إلكتريك للطيران الاتحاد للطيران شهادات تقنية لاستخدام نظام 360 لغسل المحركات بالرغوة على محركات GE90 وGEnx-1B وهي تقنية رائدة لتنظيف المحركات تهدف إلى تحسين الأداء وتسمح هذه الشهادات للناقلة بتنظيف محركات طائراتها من طراز بوينغ 777 و787 داخل منشآتها الخاصة.

وحققت الاتحاد للطيران، كونها من أولى شركات الطيران المتعاونة مع جنرال إلكتريك للطيران على تطوير نظام 360 للتنظيف بالرغوة، عدة إنجازات في تطوير هذه التقنية.

في هذه المناسبة، تحدّث جان لايدون-رودجرز، نائب الرئيس والمدير العام لقسم الحلول الاستراتيجية في جنرال إلكتريك للطيران، قائلاً: «إننا نستكشف أكثر من أي وقت مضى كيفية عمل محركاتنا وكيفية تفاعلها مع البيئات الحارة والقاسية، ولطالما كانت علاقتنا الطويلة مع الاتحاد جزء لا يتجزأ من هذه العملية. وأتت الأبحاث التي توّجت ببرنامج 360 للتنظيف بالرغوة كأفضل مثال على ذلك».

وسمح محلول التنظيف بالرغوة للاتحاد بتحسين أداء محركات طائراتها مع استمرار الشركة بتعزيز كفاءاتها التشغيلية للحد من استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية.

من ناحيته، أعلن بول كير، نائب رئيس أول للشؤون التقنية في الاتحاد للطيران بالقول: «إن شراكتنا مع جنرال إلكتريك للطيران في إطار برنامج الاتحاد غرينلاينر لمثال قوي على أن التعاون في القطاع سيكون ذا تأثير مهم على الكفاءات التشغيلية للاتحاد، وبمثابة دراسة حالة للقطاع ككل. خلال العام 2021 فقط، نتوقع أن نحقق مستويات مهمة من حيث الحد من استهلاك الوقود وخفض حجم انبعاثات الكربون بما يزيد عن 7000 طن لمحركات GEnx-1B وGE90، مقارنة بنظام التنظيف بالماء. هذا مثال واحد حول التعاون بين الاتحاد وجنرال إلكتريك للطيران لتعزيز الكفاءات التشغيلية وموثوقية المحركات التي تعتبر العمود الفقري لأسطول طائراتنا».