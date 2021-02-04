رئيس غرفة الفجيرة يؤكد أهمية الاستثمار الصناعي

الفجيرة (الاتحاد)

أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة على أهمية الاستثمارات في قطاع الصناعة باستغلال الوسائل التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، ما يسهم في نمو الصناعات الجديدة على نحو أكثر من أي وقت مضى.

وأوضح رئيس غرفة الفجيرة، أن التقدم التكنولوجي أساسي لإيجاد حلول دائمة للتحديات الاقتصادية والبيئية، مثل توفير فرص عمل جديدة وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، مؤكداً أن تعزيز الصناعات المستدامة، والاستثمار في البحث العلمي والابتكار، كلها طرق هامة لتعزيز التنمية المستدامة.

وثمن الشيخ سعيد الشرقي إطلاق وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مبادرة «حوار مستقبل الصناعة»، الهادفة لتعزيز التنسيق الحكومي مع أكبر وأهم الشركات الوطنية والعالمية العاملة في القطاعات الصناعية الرئيسة في دولة الإمارات، ضمن جهود إعداد استراتيجيتها والارتقاء بقدرات القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته، والتأسيس لمرحلة جديدة من التعاون وبناء الشراكات المستدامة، إلى جانب وضع التصورات المستقبلية لمواجهة التحديات وابتكار الحلول القانونية والتقنية والإدارية لتمكين القطاع الصناعي واستدامة تطوره والمساهمة في تحقيق دولة الإمارات لرؤيتها بالريادة عالمياً في مرحلة التعافي لما بعد جائحة (كوفيد- 19).

وقال رئيس غرفة الفجيرة، إن الصناعة تعتبر من الخيارات المثلى في سلم أولويات التنمية بصفة عامة، وذلك لكونها تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال خلق مصادر دائمة ومتجددة للدخل، وزيادة القيمة المضافة للمواد الأولية، والمساهمة في نقل وتطبيق التكنولوجيا وترسيخ الخبرات العملية.