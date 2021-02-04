«أديبك» 2021 يعزز فرص النمو بعد «كوفيد-19»

أبوظبي (الاتحاد)

يعود معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، الحدث العالمي الأبرز في قطاع النفط والغاز، بدورة جديدة ومباشرة في أبوظبي، حيث يقام هذا العام بنسخته الكاملة، وفق ما أعلنته شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الجهة المستضيفة للفعالية، التي تنظمها شركة دي إم جي إيفنتس من 15 حتى 18 نوفمبر 2021.

ويتزامن ذلك مع استعادة النشاط الاقتصادي العالمي للزخم بعد أزمة كوفيد-19، مما سيجعل عام 2021 عاماً محورياً لقطاع النفط والغاز، حيث تتضاعف التحديات والفرص نتيجة الحاجة إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتنامي استخدام الطاقة على المدى الطويل وتخفيض نسبة الانبعاثات الكربونية ومواكبة متطلبات التغير المناخي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عمر صوينع السويدي، رئيس أديبك: يجمع أدبيك 2021 تحت مظلته أهم الجهات المعنية في مرحلة التعافي من أزمة كوفيد 19، بما في ذلك الجهات المسؤولة عن ضمان وصول العالم إلى مصادر الطاقة التي يحتاجها لتوفير مستقبلٍ مستدامٍ ومزدهر للجميع.

ويمثّل أدبيك منتدىً يجمع الأطراف المعنية في القطاع لعرض ابتكاراتهم وإطلاق منتجاتهم الجديدة، وعقد شراكاتٍ مثمرة وإقامة مشاريع تسهم في تحقيق التعافي وضمان مستقبل مستدام، ويسهم مؤتمر أدبيك 2021 في تحقيق التغيرات العملية التي يتطلبها القطاع، وضمان مرونته المستقبلية وتوفير قيمة مستدامة طويلة الأمد.

وحققت النسخة الافتراضية لمؤتمر أدبيك 2020 نجاحاً كبيراً، بمشاركة 84.291 شخصاً حضروا 292.612 ساعة من المحتوى المباشر أو المقدّم حسب الطلب، ضمن 288 جلسة شارك فيها 941 متحدّثاً.

ومن جانبه، قال كريستوفر هدسون، رئيس وحدة الطاقة العالمية لدى شركة دي إم جي إيفنتس: «بعد النجاح الذي حققه مؤتمر أدبيك 2020، تتطلع دي إم جي إيفنتس إلى الترحيب بكافة المهتمين بالقطاع من جديد في نسخة المعرض لعام 2021. ومع الجهود التي تبذلها كافة الجهات العاملة في مجال الطاقة لمواكبة متطلبات السوق، يوفر مؤتمر أديبك منصة فريدة للتواصل بين الشركات، ومنحها فرصة التعرف على كافة المستجدات وتعزيز تطور القطاع الطاقة».

وتأكيداً على الدور الرائد الذي يحظى به مؤتمر أديبك في قطاع النفط والغاز، من المتوقع أن يجتذب المؤتمر في دورته لعام 2021 أكثر من 155 ألف متخصص في مجال الطاقة من أكثر من 60 دولةً، ونحو 2.200 شركة وأكثر من 20 جناحاً وطنياً.