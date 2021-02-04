المنافسة تشتعل في سوق توصيل الطلبات للمنازل

حسام عبدالنبي (دبي)

اشتعلت المنافسة بين شركات قطاع الأطعمة والمشروبات والمنصات المتخصصة في توصيل طلبات الطعام، لتشهد سوق توصيل الطلبات منافسة حادة بين الجانبين نتيجة تداعيات جائحة «كوفيد- 19»، والتي جاءت في النهاية لصالح المستهلك في المقام الأول، بحسب مديري شركات متخصصة في التسوق الإلكتروني.

وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»:«إن المنصات المتخصصة في توصيل الطعام استغلت تداعيات الجائحة، وبقاء العملاء في المنزل مع بدء إجراءات التباعد الجسدي للحد من انتشار فيروس «كورونا»، بالتزامن مع زيادة الطلب على خدماتها لرفع العمولة التي تتقاضها إلى نسبة %35 من قيمة الطلب. وأضافوا أن الشركات العاملة في قطاع الأطعمة والمشروبات والتجارة الإلكترونية، قررت على الفور التصدي لظاهرة رفع قيمة عمولة التوصيل، واستغلال العملاء عبر التعاون مع منصات جديدة، أو إطلاق منصات خاصة بها لتوصيل الطعام والمنتجات الاستهلاكية والمواد الغذائية المختلفة، ما أدى إلى تراجع العمولة مرة أخرى إلى معدلاتها الطبيعية.

استغلال المنصات

وقال محمد العبار، مؤسس شركة نون للتسوق الإلكتروني: إنه عند انتشار فيروس «كورونا» لم يكن أمام قطاع الأطعمة والمشروبات خيار سوى اللجوء إلى مقدمي خدمات التوصيل الذين كانوا يفرضون عمولة تصل إلى 35%، مؤكداً أن ارتفاع هذه العمولة لم يتح أي إمكانية لنمو القطاع في ظل استغلال منصات توصيل الطلبات، وهو أمر غير مقبول.

وأوضح العبار، في تصريحات صحفية سابقة، أن شركات الأطعمة والمشروبات والمشاريع الصغيرة كانت في وجه العاصفة خلال أزمة «كورونا»، وعانت كثيراً بسبب قلة العملاء خلال أوقات حظر التجوال وقلة الموارد وصعوبة التوصيل للمستهلكين، فكانت تحت رحمة الرسوم الإضافية التي تفرضها منصات توصيل الطعام وعمولتهم العالية خلال الأزمة، إلى جانب تطبيق تلك المنصات أيضاً رسوماً إضافية على المستهلكين بمتوسط خمسة دراهم للطلب، ومثل هذه الرسوم قد تكون عائقاً للشركات الصغيرة، وقد تتسبب في إغلاقها، مشيراً إلى أنه لهذا الغرض تم إطلاق منصة جديدة لدعم قطاع توصيل المطاعم والمشروبات، من أجل حماية صناعة المأكولات والمشروبات التي تشكل جزءاً من القلب النابض للاقتصاد المحلي وبحيث لن نسمح باحتجاز شركات الأطعمة كرهائن، إذ توفر «نون فود» عمولات عادلة من شأنها أن تغيّر بشكل كبير سوق توصيل الأطعمة والمشروبات، فضلاً عن احتواء المنصة أيضاً على العديد من المميزات الإضافية الجذابة للشركات التي تختار الانضمام إليها.

ارتفاع العمولة

ومن جهته، قال قتيبة العلي، الرئيس التنفيذي لمنصة «سوبر ميل»: إنه منذ بدء جائحة «كوفيد- 19» في العالم، كانت المطاعم ومتاجر التجزئة في حالة حرب مع منصات توصيل الطعام والمواد الغذائية عبر الإنترنت بسبب الاعتماد الكلي على التوصيل، نظراً لالتزام الجمهور بالبقاء في منازلهم، وارتفاع العمولة على الطلبات التي تتقاضاها منصات التوصيل، منوهاً أنه في ظل هذا الخلاف بدأت منصات لتوصيل الطعام تقديم دعم لقطاع المطاعم ومنها «سوبر ميل»، حيث قررت منح المطاعم رسوم تسجيل مجانية، والاتفاق على عمولة منخفضة تقل بنسبة 50% عن العمولة السائدة في السوق، وبحيث تكون 10% فقط من قيمة الطلب بدلاً من نسبة 35% العمولة السائدة في السوق، ومشيراً إلى أن المنصة منحت المطاعم الحرية المطلقة في توصيل الطلبات عبر المطعم نفسه، أو من خلال موظفي التوصيل التابعين لمنصة الشركة، حيث كانت منصات توصيل الطعام ترفض منح المطاعم هذه الحق أو تحدد نطاقاً جغرافياً للتوصيل.

وذكر العلي، أنه وفقاً لتقارير محلية وعالمية، فإن صناعة طلبات الطعام في دول مجلس التعاون الخليجي ستحقق نمواً بنسبة 14.6% في العام 2021، في ظل تغير سلوك المستهلكين وإجراءات التباعد الجسدي التي نتجت عن جائحة «كوفيد- 19»، مؤكداً أن صناعة طلبات الطعام حول العالم وصلت إلى 82 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 200 مليار دولار في 2025، ما سيدفع بالمنافسة إلى مستويات جديدة كلياً في محاولة إرضاء المستهلك، وتقديم خدمات مبتكرة.

وأكد العلي، أنه في ظل تداعيات الجائحة بات المستهلك يبحث عن الجدوى الاقتصادية، ولذا فقد تقرر تطبيق نظام استرداد نقدي فوري على الطلبات يبدأ من 5% وحتى 30% من قيمتها، إلى جانب تمكين العملاء من الحصول على مبالغ نقدية دائمة لاستخدامها في الطلبات اللاحقة ضمن المحفظة الإلكترونية الخاصة بهم، لافتاً إلى أنه يمكن للعملاء الحصول على مكافآت ومبالغ نقدية دائمة في المحفظة الخاصة بهم لاستخدامها في الطلبات اللاحقة، إذ تم توفير خاصية تسمح بإرسال الرابط الخاص بالمنصة إلى الأصدقاء لتحميل التطبيق، وبذلك يحصل العميل على مكافآت مع كل طلب من قبلهم.

التخلص من التكلفة

وبدورها، قالت أناستازيا الحاج، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Hubb العالمية للتجارة الإلكترونية: إن المنصة قررت الدخول إلى سوق المأكولات والمشروبات بهدف دعم المطاعم في جميع أنحاء الإمارات، وذلك عن طريق تخليصها من التكاليف المرتفعة التي تنتج عن التعامل مع جهات خارجية مثل شركات التوصيل الكبرى في السوق.

وأضافت أنه في الوقت الذي تواجه فيه المطاعم في جميع أنحاء العالم تحديات هائلة من الناحية المالية، نتيجة لانتشار جائحة «كوفيد-19»، فإن Hubb تتطلع إلى تغيير مستقبل طلب الطعام والتوصيل، من خلال تزويد الصناعة بنموذج عمل أكثر استدامة لا يؤثر على إيرادات المطاعم.

وأكدت أنه نتيجة لقيام كبرى شركات توصيل الطعام بطلب رسوم عمولة تتراوح بين 30-35% لكل معاملة، فإن المنصة ترى أن هناك حاجة إلى نهج جديد، ولذا قررت تقديم حل فعال من حيث التكلفة للمطاعم، من خلال رسم اشتراك شهري بحد أدنى قدره 50 درهماً حتى نهاية عام 2021، وبحيث تكون رسوم الاشتراك 100 درهم بعد ذلك)، دون عمولة إضافية.

موظف يتابع عمليات توصيل الطلبات (الاتحاد)

زيادة الطلب

وقال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي في «سبينس»: إن الطلب على توصيل المنتجات الاستهلاكية المنزلية لم يكن بهذا الزخم من قبل جائحة كوفيد- 19.

وأضاف أنه لمواجهة الزيادة في الطلب على شراء المنتجات الاستهلاكية عبر الإنترنت أطلقت الشركة خدمتها الإلكترونية لتوصيل المنتجات الاستهلاكية مباشرة إلى منازل العملاء في دبي، ووسط التحديات الاقتصادية نتيجة وباء «كوفيد-19»، سنقدم للعملاء طريقة فعالة ومريحة وآمنة للتسوق وشراء منتجاتهم الاستهلاكية، مؤكداً أن الدخول إلى عالم التجارة الإلكترونية يعزز من القدرة على مواصلة دعم المجتمع، والاستمرار في تزويد العملاء بأفضل المنتجات المتاحة وبأفضل طريقة ممكنة.

مصدر للراحة

وذكر محمد نصّار الرفاعي، المدير التنفيذي لمجموعة «NRTC»، أن الطلب على المنصات الإلكترونية لتوصيل المنتجات ازداد في الآونة الأخيرة، لأنها تعد مصدراً لراحة العملاء.

وقال: إن هذه الزيادة جاءت استجابة للطلب المتزايد على المنتجات الطازجة وكذلك الحاجة إلى منصة إلكترونية توفر خدمة التسوق بسهولة، وذلك توافقاً مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن ووفقاً للتحليل الخاص بتقرير الرُبع الثالث، قام أكثر من سبعين ألف مقيم في دولة الإمارات بتسجيل بياناتهم على منصة NRTC Fresh لتوصيل الفاكهة والخضراوات الطازجة، منهم 54% إناثاً و46% ذكوراً، كما شكل زوار الموقع الجدد نسبة 81.3% من عملائها خلال العام.

أدنوك: التوصيل خلال نصف ساعة

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، الرائدة على مستوى الدولة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، عن توفير خدمة توصيل الطلبات من أكثر من 100 متجر واحة أدنوك على مستوى الدولة، بحيث يستطيع العملاء طلب احتياجاتهم اليومية، ضمن مجموعة واسعة من الخيارات تشمل أكثر من 1700 منتج، بما في ذلك منتجات البقالة، والوجبات الخفيفة، والمشروبات الباردة والساخنة، والمخبوزات الطازجة، والتي سيتم توصيلها خلال نصف ساعة فقط منذ الطلب عن طريق تطبيقات ومواقع طلبات وكاريدج.