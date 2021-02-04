«المركزي المصري» يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

القاهرة (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الخميس إنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.

أبقت لجنة السياسة النقدية سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 8.25 بالمئة وسعر إقراض ليلة عند 9.25 بالمئة للمرة الثانية على التوالي، بعد خفض الأسعار في سبتمبر ونوفمبر.

وقال البنك المركزي إن تثبيت أسعار الفائدة يتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ سبعة بالمئة، تزيد أو تنقص نقطتين مئويتين، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وقال في بيانه «على الصعيد العالمي، لا يزال النشاط الاقتصادي ضعيفاً على الرغم من تيسير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة الأثر السلبي لكل من الموجة الثانية لانتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على آفاق الاقتصاد العالمي على المدى القريب».

وتابع «على صعيد آخر، فإن مسار تعافي الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير علي مدى فاعلية وتوافر وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا، والتي بدورها قد تخفف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط».

كان عشرة من 14 محللاً استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.