«أرامكس» تتخارج من «إنفوفورت»





دبي (الاتحاد)

أعلنت أرامكس، اليوم، عن توقيعها اتفاقية نهائية وملزمة مع شركة تابعة لشركة «آيرون ماوتن إنكوربوريتد»، الشركة الرائدة عالمياً في خدمات إدارة المعلومات، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، للاستحواذ على كامل حصص أرامكس في شركة القلعة للمعلومات «إنفوفورت»، المزود الرائد لخدمات إدارة السجلات والمعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا.

وقالت الشركة في بيان: «ستساهم صفقة التخارج هذه في تعزيز الميزانية العمومية لأرامكس، وتتماشى مع استراتيجيتها طويلة الأجل الرامية إلى مواصلة تركيز عملياتها على الخدمات والحلول اللوجستية الأساسية».

وتخضع صفقة التخارج والاستحواذ هذه إلى تحقق عدد من الشروط المتفق عليها بين الطرفين، بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية ذات الصلة. ستقوم الشركة بالإفصاح الكامل عن التفاصيل عند إتمام الصفقة والمتوقع خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021.

وقال بشّار عبيد، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: «يعد بيع ’إنفوفورت‘ اليوم علامة فارقة في مسيرة أرامكس، حيث سيسمح للمجموعة التركيز بشكل كامل على تنمية أعمالها اللوجستية الأساسية على مستوى العالم. ويسعدنا اعتراف شركة ’آيرون ماونتن‘ بقوة ومكانة إنفوفورت كشركة رائدة في السوق على مستوى المنطقة، فضلاً عن إمكاناتها المستقبلية. ونحن على ثقة بأنه تحت إشراف فريق عمل ’آيرون ماونتن‘، ستواصل إنفوفورت مسيرة نموها وريادتها وقيادتها لهذا القطاع في المنطقة».



