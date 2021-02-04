العملة المشفرة دوجكوين تصعد بعد تغريدة لإيلون ماسك

لندن (رويترز) - صعدت عملة دوجكوين المشفرة بأكثر من خمسين بالمئة اليوم الخميس، بعدما أبدى الملياردير الأميركي إيلون ماسك على موقع تويتر دعمه لها بعد يومين من إعلانه أنه سيبتعد عن موقع التواصل الاجتماعي «لبرهة».

وقفزت دوجكوين إلى 0.05798 دولار، وفقاً لبيانات على موقع كوينديسك لسلاسل الكتل والعملات المشفرة.

وأدت تغريدات ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، بشأن بعض الشركات والعملات الرقمية إلى ارتفاع أسعارها في الأسابيع الماضية. وقفزت أسهم شركات جيم ستوب وإتسي وسي.دي بروجكت بعد تعليقات على حسابه في تويتر بشأنها.

وفي عالم العملات الرقمية، تسبب وضع ماسك وسم «#بتكوين» على حسابه في تويتر إلى أن ترتفع أكثر العملات الرقمية شعبية في العالم الجمعة الماضية. وأزال الوسم منذ ذلك الحين.

في غضون ذلك، تشهد العملة الرقمية المنافسة الإيثريوم فورة تسجيل مستويات قياسية؛ إذ يشتريها المستثمرون قبل تدشين العقود الآجلة لها في بورصة شيكاجو التجارية الأسبوع القادم.

وتكسب العملات الرقمية الزخم مع إقبال المزيد من المستثمرين العاديين عليها. وعزز هذا الحماس إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات الرقمية لتزيد على تريليون دولار لأول مرة في مطلع يناير.