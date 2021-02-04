«أدنوك» تطلق مبادرة للتوعية بأهمية المحافظة على البيئة

أبوظبي (الاتحاد) أطلقت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» اليوم مبادرة بيئية لتوعية الأطفال وتعليمهم أهمية أشجار القرم ودورها في الحفاظ على التنوع البيئي وحماية النظم الطبيعية، وذلك تحت شعار «أشجار القرم المذهلة». وتعكس المبادرة التي يأتي إطلاقها برعاية أدنوك البحرية، إحدى شركات مجموعة أدنوك، وبالتعاون مع منظمة «أزرق» المحلية للمحافظة على البيئة البحرية، التزام الشركة الراسخ بتحقيق الاستدامة وحماية النظم البيئية والطبيعية في الدولة.

وتستهدف المبادرة مئات الطلاب من الصف الثامن وحتى الثاني عشر في 20 مدرسة في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، وذلك عبر فعاليات ونشاطات باللغة العربية والإنجليزية، لتوعية الطلاب بدور أشجار القرم في المحافظة على البيئة، إضافة إلى تمارين عملية حول طرق زراعة شتلات أشجار القرم.



حماية البيئة

وقال أحمد صقر السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك البحرية في بيان: «يصادف هذا العام الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات وشركة أدنوك، ويمثل تعاوننا مع منظمة ’أزرق‘ لإطلاق هذه المبادرة التي تهدف لتوعية أجيال المستقبل بأهمية المحافظة على البيئة، التزامنا الراسخ بحماية البيئة وتحقيق الاستدامة والمحافظة على النظم البيئية والطبيعية في جميع المجتمعات التي نمارس فيها عملياتنا. كما تعكس رعايتنا لمبادرة ’أشجار القرم المذهلة’ حرصنا وتركيزنا على توعية الجيل القادم بأهمية أشجار القرم ودورها المحوري في حماية النظم البيئية في دولة الإمارات. تعد المناطق الساحلية جزءاً مهماً من تراثنا الطبيعي، ونحن ملتزمون بحمايتها والحفاظ عليها عملاً برؤية الوالد المؤسس، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

وتأتي مبادرة أشجار القرم المذهلة في إطار برامج ومبادرات أدنوك في مجال المسؤولية المجتمعية والتي تهدف إلى خلق تأثير إيجابي في المجتمع. وتلتزم أدنوك بدعم البرامج التي تهدف لرعاية الجيل القادم من أبطال البيئة والمساهمة في توعية الشباب الإماراتي بمجالات الاستدامة وحماية البيئة وأهمية التنوع البيولوجي.



حملات واسعة

وقالت نتالي بانكس، مُؤَسِسَة منظمة أزرق: «نظمت منظمة أزرق خلال العامين الماضيين حملات واسعة لزراعة أشجار القرم في إمارة عجمان، وذلك نظراً لدور هذه الأشجار في حماية البيئة وتعزيز التنوع البيئي في الممرات المائية وقدرتها الهائلة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء المحيط بها. نحن مسرورون للغاية بتوسيع نطاق جهودنا لتشمل إمارة أبوظبي من خلال الرعاية التي قدمتها أدنوك لهذه المبادرة، والتي تهدف لتوعية طلبة المدارس في منطقة الظفرة بفوائد شجرة القرم».

وتعد غابات القرم الممتدة على نحو 4000 هكتار، الأكبر من نوعها في منطقة الخليج العربي وجزءاً هاماً من النظام البيئي الساحلي لدولة الإمارات. وتشكل أشجار القرم ملاذاً مهماً لآلاف الكائنات البحرية، كما تعمل على تنقية الهواء المحيط بها من الغازات الدفيئة، خصوصاً أن قدرتها على امتصاص ثاني أكسيد الكربون تفوق قدرة أشجار الغابات المطيرة بأربعة أضعاف.



16 ألف طالب وطالبة

وتشمل مبادرات أدنوك في مجال المسؤولية المجتمعية برنامج تدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات«STEM» الذي يستفيد منه أكثر من 16 ألف طالب وطالبة في 81 مدرسة و5 جامعات في دولة الإمارات. كما نظمت أدنوك بالتعاون مع شراكة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، برنامج «ياس في المدارس» الذي يهدف للمساهمة في تسريع وتيرة تدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في أبوظبي. كذلك أطلقت أدنوك بالتعاون مع «صندوق الوطن» مبادرة «المبرمج الإماراتي» التي تهدف لتطوير وصقل مهارات الطلبة في برمجة الكمبيوتر وإكسابهم مهارات تصميم البرامج.

وتتعاون أدنوك مع شركة تطوير نفط اليابان المحدودة «جودكو» ومعهد «كومون التعليمي» لتطبيق برنامج كومون التعليمي الرائد عالمياً لتعليم الرياضيات في جميع مدارس أبوظبي ومنطقة الظفرة. كما وقعت أدنوك اتفاقية شراكة مع مؤسستي «أطلب/‏‏‏‏ إمفور تريدينج» و«ليغو للتعليم» لإنشاء مختبرات ليغو للابتكار، وذلك لتوفير برامج تعليمية عملية ومبتكرة وعالية الجودة في جميع مدارس أدنوك.

وتشمل مبادرات أدنوك التعليمية الأخرى «مبادرة أدنوك – بلومبرج التعليمية» بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وشركة بلومبرج أل بي، والتي تهدف لتركيب 200 منصة من المنصات المعروفة باسم «بلومبرج تيرمنال» في عدد من الجامعات الرائدة في دولة الإمارات لتدريب وتطوير مهارات الطلاب المواطنين وتطوير قدراتهم في تحليل البيانات المالية والتداول.



