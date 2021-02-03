لينكد إن: زيادة في الوظائف المتاحة في الإمارات

دبي (الاتحاد)

رصد أحدث تقارير «لينكد إن»، أكبر شبكة مهنية في العالم، ارتفاعاً في الطلب على عدد من الفئات الوظيفية في دولة الإمارات. وتشير بيانات «لينكد إن» في دولة الإمارات إلى ارتفاع الطلب على عدة وظائف تشمل الأطباء العامين، والعاملين المستقلين في مجال المحتوى الرقمي، والمدربين المحترفين والشخصيين، والمتخصصين في القطاع المالي وقطاع الأعمال بشكل عام.

وقال علي مطر، رئيس شبكة لينكد إن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة في أوروبا وأفريقيا: «تسببت جائحة كوفيد- 19 بتغييرات ملحوظة في نشاط الشركات وأنماط العمل، لكنها أتاحت أيضاً فرصاً جديدة في عدة قطاعات نتجت عن حرص الشركات والأعمال على التكيّف مع الجائحة. وتعد وظائف الأطباء والعاملين في الرعاية الصحية، والمحترفين المستقلين في مجال المحتوى الرقمي، ومتخصصي قطاع المال والأعمال مجالات نمو قوية وبارزة، بينما نشهد أيضاً ارتفاعاً في الطلب ضمن مجال التجارة الإلكترونية، ووظائف التسويق الرقمي والتدريب المهني، حيث يستفيد المؤهلون من خبراتهم ومهاراتهم للانتقال إلى وظائف جديدة».