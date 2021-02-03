«تنظيم الاتصالات» تطلق النسخة الرابعة من هاكاثون الإمارات

دبي (الاتحاد)

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لهاكاثون الإمارات، تحت شعار «بيانات للسعادة وجودة الحياة»، بدعم من وزارة تنمية المجتمع ممثلة بالبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة وفي جميع إمارات الدولة السبع، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة صباح اليوم افتراضياً، بمشاركة شركاء الهيئة الاستراتيجيين وممثلي وسائل الإعلام، وعدد من المشاركين في هاكاثون الإمارات.

وتأتي النسخة الرابعة، والتي تنظمها الهيئة افتراضياً، استكمالاً للجهود والدعم الذي تقدمه الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وشركاؤها في هاكاثون الإمارات للمبدعين والمبتكرين، للوصول بالأفكار المبتكرة والمبدعة، لتكون شركات ومشروعات ناجحة ومنفذة على أرض الواقع.

وانطلقت النسخة الرابعة لهاكاثون الإمارات مع بداية شهر فبراير الحالي بمرحلة التقديم والتسجيل والتي تستمر حتى يوم 10 فبراير، على أن تنطلق المرحلة الثانية من 11 إلى 18 فبراير، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة هي مرحلة التحكيم.