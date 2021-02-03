خلال المؤتمر الدولي السادس في علوم الطاقة المتجددة: الإمارات تقود الجهود العالمية في استدامة الطاقة النظيفة والمياه

العين (الاتحاد)

أكد معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن دولة الإمارات تلتزم بالانتقال إلى استخدامِ الطاقاتِ النظيفة، وتضع استراتيجية الطاقة 2050 هدفاً بنسبة 50% لاستخدام الطاقةِ النظيفة، جنباً إلى جنب مع خفض 70% في الانبعاثات الكربونية، وتبذل جهوداً حثيثة لخلق بيئة داعمة من خلال الشراكات والاستثمارات الاستراتيجية.

استراتيجية الابتكار

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية التي ألقاها في المؤتمر الدولي السادس في علوم الطاقة المتجددة واستخداماتها، الذي تنظمه كلية الهندسة في جامعة الإمارات «عن بُعد»، حيث أشار فيها إلى أن دولة الإمارات أطلقت استراتيجيتها الوطنية للابتكار عام 2014 ضمن الأجندة الوطنية 2021 التي وضعت التدابير اللازمة لتعزيز الانتقال إلى اقتصاد تنافسي ومتنوع قائم على المعرفة والابتكار.

وأضاف معاليه أنه ورغم الظروف الاستثنائية جراء جائحة كوفيد- 19، التي حالت دون الحضور الشخصي للمؤتمر، إلا أن للاجتماع افتراضياً نتيجة إيجابية من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية.

وأشار الرئيس الأعلى للجامعة إلى أن جامعة الإمارات تسعى لأن تكون مركزاً للابتكار والبحوث التطبيقية ذات الصلة باحتياجات المجتمع والاقتصاد. باعتبارها «جامعة المستقبل»، حيث تولي البحث العلمي والابتكار في الصناعة أهمية خاصة، وتعمل مع شركائها الاستراتيجيين لمعالجة التحديات الحقيقية التي تواجه العالم، وتسهم في تطوير المعرفة، وتعزز العلاقات بين الأكاديميين ورواد الأعمال.

ومن جهته أكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من الدول الرائدة عالمياً في تنويع مصادر الطاقة، وتطوير قطاع الطاقة النظيفة، من خلال ابتكار طرق وأساليب حديثة لتعزيز كفاءة القطاع، وإيجاد حلول متنوعة إلى جانب الطاقة التقليدية، بما يدعم التنمية المستدامة، والاقتصادات الوطنية، وعبور الدولة لخمسين عاماً مقبلة من الإنجازات، وصولاً لمئوية الإمارات 2071.

مستقبل الطاقة

ولفت معاليه إلى أن دولة الإمارات سباقة في استشراف مستقبل الطاقة المستدامة والمياه، حيث حققت الدولة إنجازاً نوعياً بصياغة أول استراتيجية موحدة للطاقة في الدولة متضمنة الإنتاج والاستهلاك، وأول استراتيجية للأمن المائي لدولة الإمارات، واللتين تعدان مؤشراً على قوة ونضوج قطاعي الطاقة والمياه في الإمارات.

وتابع معالي الوزير:«تتمثل المستهدفات العليا لاستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، في فصل تحلية المياه عن توليد الطاقة الكهربائية وذلك باستخدام تقنية التناضح العكسي (RO) والتي من شأنها خفض التكلفة بواقع 70% وتجنب حرق كميات كبيرة من الغاز في فترة الشتاء لاستخدامه في محطات تحلية المياه الحالية، وبذلك يتم تخفيض ثاني أكسيد الكربون».

وأضاف معاليه:«إن دولة الإمارات تقود الجهود العالمية في استدامة الطاقة النظيفة، والمياه، والمحافظة على البيئة، وقد تبنت من أجل ذلك أحدث الابتكارات الدافعة لمسيرة التنمية المستدامة، وسبل مواجهة آثار تغيّر المناخ والتخفيف من الاحتباس الحراري اللذين يمثلان هاجساً مستقبلياً للعالم أجمع لتأثيرهما المباشر على البشرية».