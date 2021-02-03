إطلاق مؤشر «الشارقة للاستثمار»

الشارقة (الاتحاد)

أعلن مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، عن إطلاق مؤشر الشارقة للاستثمار، بهدف رصد المشهد الاستثماري في إمارة الشارقة، وتوفير بيانات وإحصاءات حول الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة إلى جانب تقديم تحليل دقيق للتدفقات الاستثمارية، وذلك من خلال موقع إلكتروني خاص بالمؤشر.

ويتضمن المؤشر أبواباً مختلفة لتوفير المعلومات الآنيّة الدقيقة حول نوع الاستثمارات وطبيعتها فيما إذا كانت أجنبية أو محلية أو إعادة استثمار أو عمليات دمج واستحواذ أو أشكال جديدة من الاستثمار، بالإضافة إلى مستوى التكنولوجيا المستخدم، إن كان منخفضاً أو متوسطاً ​​أو مرتفعاً، فضلاً عن مصدر الاستثمار، وأخيراً القطاع الذي يتم الاستثمار فيه مثل البناء والتجزئة والتمويل والزراعة والتعليم، وغيرها، حيث يتم تحديثه يومياً لضمان تقديم قاعدة بيانات شاملة وموثوقة للاستثمارات في الشارقة.

محمد المشرخ

وأكد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، أن مؤشر الاستثمار في الشارقة يمثل مصدراً ثرياً بالمعلومات المتعلقة بقطاعات الاستثمار والأسواق والاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيراً إلى أن هذه المعلومات تؤدي دوراً محورياً في توفير تحليلٍ دقيق للتوجهات الاستثمارية على المديين القصير والطويل.