رأي وتحليل: جدوى الاستثمار في الهند

خالد عبد الله القبيسي

ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة والهند بعلاقات تاريخية متميزة قامت على العلاقات التجارية، وأسهمت شخصيات عديدة على مدى الأجيال في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي في البلدين.

ومع تطور هذه الصلات إلى علاقة عميقة الجذور، يواصل أبناء هذه الجالية اليوم الاستثمار معنا في مسيرة انتقالنا نحو العصر الرقمي.

وبفضل الرعاية التي يوليها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودولة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لتطوير العلاقة بين البلدين، ارتقت هذه الروابط في السنوات الأخيرة إلى مستويات متقدمة. وخلال مقابلة أجريتها عن بُعد مع دولة رئيس الوزراء الهندي مودي، أكد دولته مجدداً أهمية العلاقات بين البلدين، واستعرض الفرص الاستثمارية التي تزخر بها الهند، لاسيما في قطاع البنية التحتية.

وتشهد الهند زخماً متسارعاً في التحوّل نحو العصر الرقمي، وتحظى باهتمام الاستثمارات الإماراتية المباشرة؛ حيث يقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين اليوم بنحو 59 مليار دولار، واحتلت دولة الإمارات المركز الثالث على قائمة أكبر الشركاء التجاريين للهند في عام 2019، بعد الصين والولايات المتحدة، وهي ثاني أكبر وجهة تصدير للهند بعد الولايات المتحدة.

وأدركت «مبادلة» الإمكانات الزاخرة للهند، واتبعت فيها نهجاً لا يتأثر بالتحديات المؤقتة. ففي ذروة انتشار جائحة «كوفيد -19» بادرت باستثمار ملياري دولار أميركي في «ريلاينس ريتيل» و«جيوبلاتفورمز» الهنديتين، لتطوير شبكة تجارة التجزئة على امتداد البلاد ودعم الشركات المحلية، وبناء شبكة خدمات رقمية شاملة.

وقد حقق فريق العمل المشترك بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة خطوات متقدمة لتعزيز العلاقات الثنائية. وقد رحّبت الهند في شهر أغسطس 2020 بالمزيد من الاستثمارات الإماراتية في قطاعاتها الاقتصادية الرئيسية، مثل البنية التحتية؛ بما في ذلك الخدمات اللوجستية ومجمعات المطاعم والطرق السريعة والموانئ والمطارات والطاقة المتجددة والدفاع.

وتطمح «مبادلة» إلى تعزيز استثماراتها في مجال البنية التحتية في الهند. وفي ضوء خطط الهند الرامية للتوسع بقدرات الطاقة المتجددة، قامت شركة «مصدر» التابعة لمبادلة والرائدة في مجال تطوير الطاقة المتجددة والاستثمار، بضخ استثمارات كبيرة في شركة «هيرو فيوتشر إنرجي» الهندية. وقبل ذلك أعلنت شركة «تبريد»، إحدى شركات «مبادلة» وأكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم، عن إنشاء مصنعها في الهند. كما أبرمنا عقد امتياز مع هيئة تنمية منطقة العاصمة بولاية أندرا براديش، وشراكة مع الجيل الجديد من رواد الأعمال في الهند عبر صندوق «سوفت فيجن 1»، وبناء منظومة رقمية تضم شركات «بايتم» و«أويو«و«أولا» و«جروفرز» وغيرها. وبذلك تتجاوز استثمارات «مبادلة» في الهند ثلاثة مليارات دولار.

وبوصفنا شركة استثمار، نتطلع للاعتماد على تطورات برامج ومؤسسات الحكومة الهندية، بالمساهمة في نقل المعرفة وأفضل الممارسات الصناعية من الأصول التابعة لنا على مستوى العالم؛ حيث يتيح الوصول إلى شبكة مستثمرين عالميين أمام الهيئات والمؤسسات الحكومية في الهند وسائل جديدة لإدارة أعمالها، وتعزيز نجاحات البلاد في مجال البنية التحتية نحو آفاق عالمية.

الرئيس التنفيذي لاستثمارات العقارات والبنية التحتية وعضو لجنة الاستثمار في «مبادلة للاستثمار»