«اتحاد المصارف»: %5.4 زيادة في موجودات البنوك العربية

حسام عبدالنبي (دبي)

حقق القطاع المصرفي العربي نسبة زيادة في الموجودات بلغت 5.4%، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 حسب وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية.

وأكد فتوح أن مصارف المملكة العربية السعودية سجّلت أكبر زيادة في حجم الموجودات بين المصارف العربية بقيمة 66 مليار دولار، وبنسبة نمو 9.4% خلال الفترة ذاتها، مشيراً إلى أنه بنتيجة لتلك الزيادة، فقد بلغ حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي السعودي 768 مليار دولار، لتشكل نسبة 20% من مجموع موجودات القطاع المصرفي العربي. وتوقع، أن تزيد نسبة نمو موجودات المصارف السعودية عام 2020 عن تلك المحققة عام 2019، والتي بلغت 9.7%، وذلك رغم تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح أن حجم القروض التي ضخّها القطاع المصرفي السعودي في الاقتصاد الوطني بلغ 592 مليار دولار حتى نهاية الربع الثالث من عام 2020، وهي الأكبر بين جميع القطاعات المصرفية العربية، وتشكل نسبة 25% من مجمل قروض القطاع المصرفي العربي، منوهاً بأن الزيادة في حجم القروض بلغ 61 مليار دولار.