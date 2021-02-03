«الطيران المدني» في رأس الخيمة تعقد اجتماعها «عن بُعد»

رأس الخيمة (وام)

ترأس المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، أول الاجتماعات التفاعلية للإدارة لعام 2021، والتي عقدت «عن بُعد».

وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الأمور الرئيسية المتعلقة بسلامة وأمن المجال الجوي في رأس الخيمة، وخطط التوسع لنمو الأعمال التجارية، وتحقيق متطلبات وتوقعات العملاء من خلال مركز سعادة العملاء، وتأمين رحلات طيران إضافية، بالتعاون مع شركة سبايس جيت الهندية.

كما تمت مناقشة زيادة الرحلات من جمهورية باكستان والمملكة العربية السعودية وغيرها، وإعادة فتح عمليات «طيران الخليج» من مطار رأس الخيمة الدولي.