النفط قرب ذروة عام بعد تراجع المخزون الأميركي



نيويورك (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة مقتربة من أعلى مستوياتها في نحو عام اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت البيانات الحكومية تراجع مخزونات الخام الأميركية إلى أدنى مستوى لها منذ مارس، في حين أبقت أوبك+ على اتفاق خفض المعروض دون تغيير.

وبحلول الساعة 16.05 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 1.37 دولار بما يعادل 2.4 بالمئة لتصل إلى 58.83 دولار للبرميل، أعلى مستوياتها منذ فبراير الماضي. وزادت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.45 دولار أو 2.7 بالمئة مسجلة 56.21 دولار للبرميل، ذروتها منذ يناير 2020.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجعت الأسبوع الماضي إلى 475.7 مليون برميل، أقل مستوى لها منذ مارس، بينما زادت معدلات تشغيل مصافي التكرير 0.6 نقطة مئوية.

وقال فيل فلين، كبير المحللين لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو، «المصافي عادت للعمل، وهو ما يدعم الخام.. هذا تقرير داعم في المجمل».

