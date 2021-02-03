«أوبك+»: 101% الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط في ديسمبر



لندن (رويترز) - أكدت لجنة «أوبك+» الوزارية المجتمعة حاليا عن بعد، أن الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط في المجموعة بلغ 101% في ديسمبر.

وأفادت مسودة البيان التي اطلعت عليها «رويترز»، ومصدر بمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، بأن لجنة في «أوبك+» لن تصدر أي توصية بخصوص تغيير سياسة إنتاج النفط في اجتماعها اليوم الأربعاء.

وقالت مسودة البيان إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة «متفائلة حيال تحقيق تعاف في 2021».

وأكدت أن التوزيع التدريجي للقاحات في أنحاء العالم عامل إيجابي لبقية السنة ويعزز الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.

وذكرت أن مخزونات النفط بالدول المتقدمة تراجعت للشهر الخامس على التوالي في 2020.

وتضم أوبك+ أعضاء من «أوبك» ومنتجين من خارجها على رأسهم روسيا.

في غضون ذلك، قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي اليوم الأربعاء إن روسيا تستهدف الالتزام التام باتفاقها مع أوبك ومنتجي النفط الكبار الآخرين للحد من الإنتاج من أجل دعم سوق الخام العالمية، حسبما أوردته وكالة تاس للأنباء.

وأضاف أن من المهم مراقبة إنتاج غير أعضاء الاتفاق المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين آخرين فيما يعرف بمجموعة أوبك+، وفقا لوكالة الأنباء ريا.