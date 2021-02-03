77 % تراجع عدد السياح في إسبانيا





مدريد (أ ف ب)

استقبلت إسبانيا 19 مليون سائح أجنبي خلال عام 2020، أي أقل بنسبة 77% عن عام 2019 تحت تأثير وباء «كوفيد - 19»، بينما يعتمد اقتصادها بشكل كبير على السياحة بحسب بيانات رسمية نشرت الأربعاء.

في عام 2019، زار 83,5 مليون أجنبي إسبانيا التي كانت الوجهة السياحية الثانية في العالم بعد فرنسا.

في عام 2020 الذي شهد تزايد القيود المشددة على حركة التنقل في العالم من أجل وقف انتشار الوباء، شكل الفرنسيون أكبر مجموعة من السياح في إسبانيا مع 3,8 مليون زائر رغم تراجع بلغ 65% على سنة، بحسب المعهد الوطني للإحصاء.

وبلغ عدد البريطانيين، وهم تقليدياً أكبر مجموعة تزور إسبانيا، 3,2 مليون أي أقل بنسبة 82% مقارنة مع عام 2019.

في نهاية يوليو، قررت بريطانيا فرض حجر صحي إلزامي على جميع الزوار العائدين من إسبانيا، ما دفع بالعديد من رعاياها إلى إلغاء حجوزاتهم.

وتراجع عدد الألمان بنسبة 78% والسياح من الدول الإسكندينافية بنسبة 79%.

بقيت كاتالونيا المنطقة التي يزورها أكبر عدد من السياح مع 3,8 مليون سائح لكن هذا الرقم تراجع بنسبة 80% مقارنة مع السنة السابقة.

تراجع عدد الوافدين إلى جزر البليار بنسبة 87% وإلى الأندلس بنسبة 77% والى الكناري بنسبة 71%.

وأنهت إسبانيا عام 2020 مع أكثر من نصف مليون عاطل إضافي عن العمل وخصوصاً في قطاع السياحة والفنادق وتعد نحو 750 ألف شخص في وضع بطالة جزئية.

على الصعيد العالمي، خسر قطاع السياحة العالمي 1300 مليار دولار عام 2020 فيما تراجع عدد السياح بنسبة 74% على عام في العالم، بحسب منظمة السياحة العالمية.



