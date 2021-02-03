«أبوظبي للتنمية» يوقع 3 مذكرات تفاهم مع تركمانستان

أبوظبي (الاتحاد)

وقع صندوق أبوظبي للتنمية، اليوم، ثلاث مذكرات تفاهم مع حكومة تركمانستان، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية، وفتح آفاق واسعة وفعالة للتعاون الاستثماري بين الجانبين، خاصة في القطاعات الحيوية والتي تحقق التنمية المستدامة في كلا البلدين.

وتضمنت مذكرة التفاهم الأولى إنشاء شركة استثمارية برأسمال مستهدف يصل إلى 370 مليون درهم، ما يعادل (100 مليون دولار)، يساهم صندوق أبوظبي والتنمية وحكومة تركمانستان في المرحلة الأولى بما قيمته 58.7 مليون درهم، ما يعادل (16 مليون دولار) تدفع مناصفة بين الجانبين، وذلك لغايات الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية كالطاقة والزراعة والسياحة والصناعة، وغيرها من القطاعات الحيوية التي تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، حيث تعرض حكومة تركمانستان الفرص الاستثمارية والمشاريع التنموية التي ترغب في تمويلها على الصندوق لدراستها والبت فيها.

وتنص مذكرة التفاهم الثانية على دراسة إمكانية الاستثمار في مشروع مجمع للصناعات الكيماوية في تركمانستان لإنتاج أسيتات البولي فينيل بقيمة 642.7 مليون درهم، ما يعادل (175 مليون دولار أميركي)، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، ودعم القطاع الصناعي في تركمانستان.

أما مذكرة التفاهم الثالثة، فتهدف إلى دراسة إمكانية المساهمة في تمويل عدد من المشاريع التنموية لتعزيز التعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية، وحكومة تركمانستان، خاصة في مجالات مشاريع البنية التحتية في قطاعات مختلفة، منها الطاقة المتجددة والنقل الجوي.

ووقع المذكرات من جانب الصندوق، محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعن جانب حكومة تركمانستان معالي رحيمبردي جيباروف، رئيس بنك الدولة للشؤون الاقتصادية الخارجية لتركمانستان، بحضور معالي بيردينياز مياتييف نائب وزير خارجية تركمانستان، وسعادة سيردارمامت جاراجاييف سفير تركمانستان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحمد الحاي الهاملي سفير دولة الإمارات لدى تركمانستان، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

وقال محمد سيف السويدي: «تأتي مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها اليوم في إطار حرص صندوق أبوظبي للتنمية على توسيع شراكاته الاستثمارية والاقتصادية مع حكومة تركمانستان»، مشيراً إلى أن الاتفاقيات تشكل نقلة نوعية في تاريخ العلاقات التنموية والاستثمارية بين الجانبين، وتعزز من النمو الاقتصادي لكلا البلدين.

وأضاف أن «العلاقات الاستراتيجية بين الصندوق وحكومة تركمانستان تعود لعقدين ماضيين، حيث يعمل الصندوق مع حكومة تركمانستان كشريك فعال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، لافتاً إلى أن «مذكرة التفاهم ستساهم في تحقيق الأولويات التنموية لكلا الجانبين، وستعمل كذلك على اقتناص الفرص الاستثمارية المجدية لرفع مستوى جودة حياة السكان».

من جانبه، ثمن معالي رحيمبردي جيباروف الدور الريادي الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية في تمويل المشاريع التنموية في مختلف الدول النامية، مشيراً إلى أن مذكرات التفاهم، سيكون لها دور فعّال في تطوير العلاقات الثنائية، خاصة في المجال الاستثماري والاقتصادي، وكذلك دعم الاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص في كلا البلدين والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في تركمانستان.

ويحرص صندوق أبوظبي للتنمية على تكوين شراكات تنموية استراتيجية مع مختلف الدول للمساهمة على تحقيق التنمية الاقتصادية التي تطمح لها من خلال تمويل مشاريع تنموية واستثمارية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وبلغت قيمة التمويلات التي قدمها الصندوق لتركمانستان ما يقارب 182 مليون درهم، خصصت لدعم مشاريع في القطاع الصحي من خلال إنشاء مركزاً لأمراض الكلى بعشق آباد وإعادة تأهيل مستشفى آرشمان، حيث تعمل المشاريع الممولة من قبل الصندوق على مساندة جهود تركمانستان لتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي وضعتها للارتقاء بالقطاع الصحي، وتحسين الخدمات الصحية التي تقدمها لمواطنيها.