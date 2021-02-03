«الإمارات للألمنيوم» تطلق توربين الغاز من سيمنس بمحطة جبل علي



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بالتعاون مع شركة مبادلة ودوبال القابضة اليوم، عن نجاحها بتحقيق إنجاز كبير تمثل في إطلاق توربين الغاز من سيمنس للطاقة فئة «H-Class» في محطة الطاقة الجديدة بتكلفة مليار درهم، والتي يجري العمل على تطويرها في موقع الشركة في جبل علي.

وتستند التوربينات الغازية من شركة سيمنس للطاقة، فئة H-Class إلى تقنيات رائدة في توليد الطاقة بكفاءة، حيث تشكل هذه التوربينات قلب محطة الطاقة الجديدة. وخلال الأشهر المقبلة، سيتم الانتهاء من المرافق الأخرى للمحطة ودمجها لتحقيق قدرة توليد تتجاوز 600 ميغاوات من الطاقة الكهربائية، ومن المتوقع الانتهاء الكامل من المشروع خلال هذا الصيف.

وتتولى شركة JA Power & Water Co، المشروع المشترك لشركتي مبادلة ودوبال القابضة، عمليات تطوير مجمع الطاقة الجديد في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وتعتزم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم شراء الطاقة التي ستنتجها المحطة لمدة 25 عاماً من تاريخ التعاقد.

ومن شأن استخدام التوربينات الغازية، طراز H-Class، المساهمة في تعزيز كفاءة توليد الطاقة في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بشكل أكبر، بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وخفض التكاليف والانبعاثات البيئية المرتبطة بإنتاج الألمنيوم.

ويتماشى تركيب توربينات الغاز، فئة H-Class، مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، الرامية إلى تقليل البصمة الكربونية للدولة الناتجة عن توليد الطاقة بنسبة 70% وزيادة كفاءة الطاقة بنسبة 40%.

ومن المتوقع أن تسهم محطة الطاقة الجديدة في الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، الناجمة عن عمليات توليد الطاقة وصهر الألمنيوم التي تقوم بها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في جبل علي، بحوالي 10 %، أي ما يعادل زراعة أكثر من 17 مليون شجرة سنوياً، فضلاً عن تقليل انبعاثات أكاسيد النيتروجين بنسبة تصل إلى 58%. وتعتبر أكاسيد النيتروجين، والتي تنبعث من السيارات أيضاً، من بين مجموعة الانبعاثات المزمع تخفيضها في إطار رؤية الإمارات 2021 لتحسين جودة الهواء في الدولة، ويعادل تخفيض انبعاثات أكاسيد النيتروجين المتوقعة من محطة الطاقة الجديدة إزالة أكثر من 850 ألف سيارة من الطرقات.

ويعد هذا المشروع هو الأول الذي يتم فيه استخدام توربين غازي من شركة سيمنس للطاقة طراز «H-Class» في صناعة الألمنيوم العالمية.